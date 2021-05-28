中国无锡2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月25日至5月27日，第十三届东西部小动物临床兽医师大会在中国西部国际博览城举办。作为宠物医疗行业亚洲排名前列的知名专业性展会，国内外万余名宠物医疗行业专家、学者、人才齐聚蓉城，共赴兽医界年度盛会。本届大会展览面积达52,300 平方米，吸引了1500+行业知名品牌、经销商参会，100+领军企业新品首发，参会观众达14,380人。



大会现场人潮涌动



教室座无虚席

中国兽药协会会长才学鹏、中国兽医协会常务副秘书长李文京、四川省农业农村厅副局长胡向前、成都市农业农村局党组成员综合行政执法总队队长蒋德阳、成都市博览局副局长钟谦、中国牧工商集团总裁薛廷伍、中国兽医协会宠物诊疗分会会长夏兆飞、山西农业大学副校长李宏全、中国兽医协会副会长汪明、南京农业大学动物医学院书记姜岩、成都农业科技职业学院 党委副书记邹克俭、新瑞鹏宠物医疗集团副董事长刘朗、瑞派宠物医院管理股份有限公司总裁胡文强，以及皇家、信元动药集团、礼蓝、硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、法国诗华、法国威隆、泰州博莱得利、爱德士、雀巢普瑞纳、中国平安产险、重庆布尔、南京盛锦合、上海汉维、江苏美时、广州万德康、河北瑞辉、深圳红瑞、天然百利等品牌方代表，出席本次大会。行业同仁再度见证了宠物医疗领域蓬勃发展，坚信宠物医疗行业未来可期。

1、兽医师再学习优质平台

作为国内兽医师们接受继续教育的优质平台，大会期间“干货”满满。95位行业大咖现场授课，三天共116节高能课程，带给大家了一场极具专业性的饕餮盛宴。全国顶尖宠物医疗专家分享交流经验。

实操课与理论课结合，宠物医学专科内容全覆盖，前沿技术面对面传授，为大众提供打开宠物专科化、系统化的大门的敲门砖。

2、宠业人才顶尖赛事展露锋芒

大会现场，多场专业性技能比赛将大会的进程推向高潮，中国小动物临床技能大赛第五届骨科专赛、中国小动物技能大赛第三届“信元杯”猫科知识竞赛、中国小动物技能大赛第三届影像学技能专赛、中国小动物技能大赛第四届宠物美容专赛一一亮相，赛场上的选手们从容且自信，身为宠业未来菁英的他们经过了专业赛事的洗礼，未来必会大放异彩。

3、高能前沿论坛精彩不停

中国兽医协会在大会期间召开了“2021第二届中国宠物用药品发展创新高峰论坛”，就新药创新、仿制药开发、临床研究、国际技术转移、成果转化、项目投资等领域的研发创新模式深入研讨，共谋中国宠物用药品的发展。

全国首届连锁动物医院创始人大会面对面分享创业经验，高能对话大咖，成就“小白”向管理大师的转变。

首届宠物行业数字赋能高峰论坛集结腾讯、阿里、巨量引擎等主流新媒体平台和宠物行业大咖，探讨数字化时代宠物行业的发展机遇和趋势，以及新媒体萌宠内容生态形状和破局之机。

第二届小动物心脏病诊疗前沿技术发展论坛特邀行业顶尖心脏病医师，从临床经验到学术探讨，从传统操作到前沿技术，揭开小动物心脏疾病的神秘面纱。

第二届中国高校宠业校友组织发展论坛集合全国高校学院领导代表、宠业校友校友会组织者，共话校友会发展。

4、云端同步线上线下双核联动

2021年5月25-27日，第十三届东西部小动物临床兽医师大会在云端同步传送一一“东西部线上大会”同期开幕，涵盖“大会直播课程、直播逛展、VR逛展、直播带货”四大版块，3天不间断的内容输出，线上线下双核发力，腾讯视频、央视频、央视移动新闻网、新华社现场云、新浪微博、中国网、优酷、百度、今日头条、抖音、一直播等十余家视频平台同步直播。全国兽医师同享盛宴，“永不落幕的兽医嘉年华”。

十三年来我们共享共谋共创，推动行业交流，促进经验分享，助力行业规范健康发展，见证中国宠物医疗行业的起步和腾飞。笃志专研，格物拓新。东西部小动物临床兽医师大会深耕数十载，兽医人以必成之心，创行业大业，共同建设中国宠物医疗行业良性生态系统。2022，厦门再见。

第十三届东西部小动物临床兽医师大会圆满闭幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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