上海2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月26日，第26届中国国际厨房、卫浴设施展览会（KBC2021）于上海新国际博览中心拉开帷幕，国际知名厨卫品牌摩恩携旗下厨房、卫浴全品类明星产品亮相。以品牌理念“慧享水之美”为主题，摩恩构建了一站式厨卫家居生活场景，以及一系列智能化、物联化的厨卫家居产品，为参展者带来了全方位水体验整体解决方案。

全线产品矩阵，诠释摩恩创新科技与匠心设计的完美平衡

本次KBC上，摩恩主展台十分抢眼，以水之涟漪为设计概念，以水的流动曲线为主线，展出了包括陶瓷、五金等在内的全线产品。其中不乏众多兼顾了设计美学与创新科技的明星产品，从每一个细节提升用水品质。

智能座便器作为近几年厨卫行业一大趋势，摩恩行云系列智能座便器受到广泛关注。其外观设计灵感源于纯净云海、静谧温润；领先的智能指纹识别定制专属如厕体验，手势感应科技享受全程无接触，搭配多重除菌技术，提供更洁净的舒适体验。

国际广受好评的黑科技淋浴系统NEBIA BY MOEN也重磅亮相摩恩展台，独特圆环型设计的高颜值，配合革命性H2Micro 柔雾出水技术，每秒喷盈百万微滴，创新浸润式淋浴体验，倍受苹果前总裁 TIM COOK、谷歌总裁ERIC SCHMIDT等高科技公司领袖的青睐。

同时，摩恩基于智能互联技术的MOEN SMART HOME智慧厨卫展示区备受瞩目，U by MOEN 智能厨龙及U by MOEN智能淋浴系统，通过手机APP、智能语音等多种操控方式实现包括水温、水量、用水时间在内的个性化用水设置及操控，开启未来用水新方式。

作为摩恩传统优势品类-龙头，本次展出的艾森旋转水嘴面盆龙头最吸睛的当属13种表面设计。从低调优雅的碧玺蓝、酷感十足的钛酷黑、到华丽简约的法奢金、活力非凡的樱之梦，无一不结合了“色彩之美”与“实用主义”，让观众们对摩恩龙头系列有了耳目一新的感受。

浴室柜是卫浴空间中的点睛之笔，摩恩本次带来的图灵系列浴室柜，一体盆设计柔面过渡如湖光之中的山川，配合凸起边缘设计，形成渐消效果如大自然之作，营造轻奢精致的卫浴空间。卫浴配件领域，摩恩展出的映像系列从大自然中萃取设计灵感，融入树枝、湖泊、鸟巢、鹅卵石等元素，用细腻流畅的线条，完美呈现出优雅静谧气质。

场景化互动，体验摩恩慧美之水

除了产品的展示，摩恩在本次KBC展台特别设置了多个场景互动区，让观众在互动中感受摩恩产品的智慧与美感设计。在真实与虚拟结合的试水区，正中间实物雨淋花洒水，配合两边通过平板电脑可随意切换的虚拟水型，让观众能够体验二十五种不同水型带来的淋浴体验。而在映像体验套间，只见燕雀翻飞，刚想走近它，却见树丫生长，一片绿林生机勃勃，趣味十足。

《水之梦》沉浸式艺术秀，全新方式体验水之美

作为本次摩恩KBC的一大亮点，在特别设立的外场展馆中，摩恩携同济大学设计创意学院副主任梁靖先生共同打造了一场《水之梦》沉浸式艺术盛宴。从人与水的关系中汲取灵感，借助灯光、影像、声效与舞者的完美互动配合，让观众亲身体验了一场梦幻的水之梦。将“水，万物之本源”的理念体现得淋漓尽致，完美演绎“水不仅是水，更是生命的篇章”。



富俊全球水暖集团亚洲区总裁吴永杰先生致辞

此次KBC，从内场展台到外部秀场，摩恩用独特的方式呈现“慧享水之美”的理念，并坚持从用户角度出发，在带来新技术的同时，也将继续把有态度的品牌和有温度的产品带给广大消费者。

2021中国国际厨卫展沪上开幕，摩恩携全品类产品精彩亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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