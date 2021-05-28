跟着垃圾“趣”旅行 ——龙池垃分、城管齐动员开展主题推进活动

5月27日，龙池街道垃分办、城管中队联合开展“跟着垃圾‘趣’旅行”垃圾分类主题活动，街道城市治理公众委员、城市治理志愿者及保洁公司志愿者约100余人参与了此次活动。 本次活动第一站在金陵学府小区，街道垃分办、城管队员、公众委员、志愿者等参观了居民对可回收物进行兑换的全过程，并现场和参与兑换的居民进行沟通，“这些不用的物件之所以被称为可回收物，是因为它有着可以回收再利用的价值，随着科技的进步，人们愈发强调绿色发展，越来越意识到资源的重要性，所以当下推行垃圾分类，需要我们每一个人都参与进来，实现垃圾资源化、减量化、无害化，让我们的环境更加美丽”，一位正在参与可回收物兑换的居民这样说道。第二站，大家参观了位于街道龙华西路的垃圾分类分拣站和餐厨垃圾处理站，街道垃分办人员详细介绍了大件垃圾的拆解回收过程和厨余垃圾回收再利用转变为有机肥原料的全过程，大家对垃圾分类处理有了更加全面、直观的印象。 龙池街道坚持积极开展垃圾分类各类活动，通过举办活动的形式，营造浓厚氛围，增加广大市民对垃圾分类的认知，带动更多市民争当垃圾分类志愿者，积极参与垃圾分类，当好垃圾分类宣传员、监督员、示范员，帮助城乡居民逐步转…