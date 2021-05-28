深圳2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月26日至28日，第十届中国国际酒店投资加盟与特许经营展（HFE）在深圳国际会展中心成功举办。本届展会是HFE首次落地深圳，携手行业上下游龙头企业，向社会各界及业界同行展示酒店行业智慧、节能、低碳、环保的产品，提供新思维、倡导新理念。深圳格兰云天酒店管理公司董事长、深圳市饭店业协会会长张国超在展会开幕典礼致辞表示，希望通过本届系列展会，促进行业发展更加广泛而深入的合作，共同推动酒店行业、特别是本土酒店业的高质量发展。同时，他表示，格兰云天作为深圳市饭店业协会的会长单位、以及在特区成长起来的航空工业旗下的央企酒店管理公司，将在深圳“双区”驱动带来的巨大效应下，持续探索酒店行业未来的发展方向，为消费者提供安全、健康的全价值链酒店服务，与行业共享发展机遇，共创美好未来。

此次展会也是格兰云天酒店管理公司首次参与HFE。展会上，格兰云天向投资人、合作伙伴及业界同行呈现了旗下中端轻质生活酒店品牌 — 格兰云天·阅酒店。格兰云天·阅品牌是格兰云天在多品牌发展战略下，为了更好地与新一代投资者和z时代宾客对话而孵化的年轻酒店品牌。品牌立志为心怀梦想的“阅行者”构建沉浸式“阅与行”的体验场景，为其创造张弛有度的旅居氛围，提供一段自在从容、有温度的轻质生活时光。新品牌的发展不仅给格兰云天酒店事业注入活力，也为广大投资方及合作伙伴提供了更为丰富的投资加盟选择。



格兰云天酒店管理公司展馆

2019年11月首家格兰云天·阅品牌酒店开业后，品牌以“梦想力、想象力、创造力”为驱动、成就与品牌关联的宾客、员工、投资者以及社区的美好和进步的持续追求价值领先的理念，受到投资人及合作伙伴的关注和青睐；品牌简洁而不失活力的设计，以及延续格兰云天经典、殷勤的服务，也受到宾客的喜爱。目前，格兰云天·阅品牌已开拓近40家在营及签约酒店，更在本届展会上同期举办的第十四届中国酒店业精英奖颁奖典礼上，荣获“年度最佳旅居酒店奖”。



现场洽谈

格兰云天酒店管理公司发源于深圳，借改革开放东风，依靠航空工业及中航国际的强大实力，近四十年来深耕中高端酒店行业并取得成效。目前旗下拥有100多家在营在建酒店项目，服务遍及全国，并有丰富的海外实战经验；产品线涵盖中高端度假酒店、城市休闲酒店、城市商务酒店、公寓以及中端酒店、主题文化酒店等，服务内容涉及酒店投资、规划、建造、改造、评级及运营管理等多个专业领域，可为投资者提供酒店投资顾问、设计建造技术顾问、全权委托管理、特许经营、项目施工管理、在营酒店管理顾问等全价值链条服务，并使用追求通过高效的功能配置规划、精准控制造价和良好的运营，为投资者带来更为优越的收益。

格兰云天首次亮相中国国际酒店投资加盟与特许经营展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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