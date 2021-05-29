提供一体化全球领先诊疗方案，造福更多白内障患者

江苏南京2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，爱尔定制化飞秒激光治疗白内障联合围手术期干眼诊疗一体化中心率先在南京爱尔眼科医院揭幕启用，将为白内障患者带来全球领先的一体化诊疗方案，从术前的干眼检查及治疗，到白内障手术及术后恢复，帮助患者获得更好的术后效果，提升生活质量，清晰看视界。

该中心同时引入了江苏省首台“Catalys白力士”眼科飞秒激光治疗机和“LipiFlow热脉动”干眼治疗仪，分别用于白内障手术和干眼的治疗。其中，“LipiFlow热脉动”用于治疗因睑板腺功能障碍引起的干眼病，以改善和恢复患者的睑板腺功能。作为全球创新领先的飞秒激光治疗系统，“Catalys白力士”是国内首个通过海南博鳌真实世界数据研究获批注册的大型医疗器械设备，凭借高准确度、高精密度等性能，将为白内障患者带来更好的愈后效果。



飞秒激光白内障技术高峰论坛现场

白内障是目前全球排名首位的致盲性眼病。当前，我国60至89岁人群白内障发病率约为80%，手术是唯一科学治疗白内障的方式。然而，最新发布的2021版《中国白内障围手术期干眼防治专家共识》中指出，随着干眼病发病率的逐年增高，部分白内障患者同时患有干眼。如果没有对干眼病进行术前评估和诊治，可能会影响白内障患者的术后视觉效果。

复旦大学附属眼耳鼻喉医院孙兴怀教授解释道：“干眼易导致角膜曲率测量不准确，使白内障摘除手术前人工晶状体屈光力计算出现偏差，导致术后散光、近视或远视，从而影响视觉质量。因此，规范化评估和防治围手术期干眼，对于提升屈光性白内障手术的效果和患者术后视觉满意度具有重要意义。”

爱尔眼科医院集团副总裁李爱明表示：“爱尔眼科自2009年上市到2019年，是高速发展的第一个十年，‘创新爱尔、科技爱尔’是爱尔眼科下一个十年的总体发展战略。南京爱尔眼科医院作为爱尔眼科江苏省区的省会级医院，本次引进的飞秒激光白内障技术，正是积极响应了‘科技爱尔’的发展战略。作为江苏首台白力士飞秒激光白内障设备，虽然落户在南京爱尔眼科医院，但未来我们希望能够联合强生眼力健一起推动各类白内障诊疗技术的学术培训，分享先进的诊疗技术，让广大患者享受到飞秒激光白内障技术带来的优质视觉体验。”

强生眼力健大中华区、澳大利亚及新西兰区域副总裁王利平表示：“让人们看得更清晰、沟通更有效、生活更美好是我们的愿景与初心所在。因此，我们始终致力于通过不断创新，更好地提升白内障患者的术后视觉体验，提高健康生活质量。未来，我们也将一如既往秉承我们的信条，继续加深与各方的合作，为建设健康中国添砖加瓦，贡献更多力量。”

定制化飞秒激光治疗白内障联合围手术期干眼诊疗一体化中心启用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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