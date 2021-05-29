上海2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

重庆：进击的酒店江湖

近两年，在短视频和影视剧的轮番曝光下，重庆势头强劲，一跃成为“国内最炙手可热的旅游城市”，在抖音公布的《2021抖音五一数据报告》中，重庆首次成为抖音打卡数量最多的城市，上海、深圳、苏州紧随其后。

“网红效应”刺激下，是庞大的游客量带来对酒店住宿的巨大市场需求。据同程旅行发布的《2021年“五一”假期出行报告》显示，重庆酒店预订火爆程度全国第一，近5年来的酒店整体入住率也持续攀升。

中国饭店协会最新统计的《2021年中国酒店业发展报告》也显示，重庆的酒店设施总量达到8041家，超越北上广，领跑全国，但平均客房数仅45间，以小规模经济型酒店为主。同时，重庆经济型酒店连锁化率仅19%，低于全国平均水平25%，更远低于一二线城市水平，连锁化、品牌化存较大发展空间。

重庆“网红”热度不减，酒店产品如何迭代？来看大连锁品牌汉庭酒店在渝的表现和野心。

汉庭疫后快速恢复，领跑经济型酒店市场

5月28日，以“渝跃·庭新”为主题的汉庭产品品鉴暨加盟推介会在重庆举行，从行业、品牌和产品等多个维度，进行了深入的分享与交流。

作为华住集团旗下头部经济型酒店品牌，汉庭已在重庆布局39家门店，并围绕住客核心需求持续升级品质，已落地多家汉庭2.7版本的主力升级产品，未来还将引入北欧美学的汉庭3.0版本、全新一代汉庭3.5版本，以品质驱动，实现在渝的精益增长。

会上，汉庭品牌重庆分公司总经理阙基臣通过数据，展示了汉庭疫后强劲的反弹能力：2021年3-4月，重庆汉庭门店营业收入恢复至2019年同期106%，5月已恢复至156%；从业绩来看，汉庭重庆新品门店出租率领先竞品24%，RevPAR（平均单房收入）超越竞品66元，经营业绩稳列经济型酒店前茅。



汉庭品牌重庆分公司总经理阙基臣现场解读

以汉庭重庆火车西站酒店为例，该店是汉庭新品2.7版本，截至到今年5月，出租率达到105%，RevPAR高达278.6元，和周边的中档酒店不相上下。

“重庆作为人口最多、面积最大的直辖市，优质资源集中，但酒店产品与服务质量良莠不齐，亟需调整升级。我们期待重庆引入更多汉庭的升级产品，持续输出其作为全行业标杆的示范性价值，以用户体验+产品效率双引擎加持，促进行业供给侧品质升级，进一步夯实我们在重庆市场的龙头地位。”汉庭品牌CEO徐皓淳先生在推介会中讲道。



汉庭品牌CEO徐皓淳先生现场分享

守正出新，汉庭高效、精益增长

本次推介会上，酒店投资点评平台「次方点评」也通过大数据，分析了2020年以来的行业趋势和投资人心态变化，他们更注重回报效率和资产更新的坪效，力求实现物业价值与经营价值的最大化。因此，投资潜力的大小，成为经济型酒店在资本市场上认可的重要标准。

依托华住强大平台优势和技术优势，在营建过程中，汉庭采用模块化量产、装配式施工，确保品质的同时，也让造价、工期得到控制；在日常运营中，汉庭通过华掌柜30秒入住、华小AI电话机器人、送物机器人等自助化服务提高效率，提升人效与客户满意度，同时进一步提升员工稳定性，为门店创造更高效益。

通过材料创新、工艺优化和集采降价，汉庭品牌持续优化产品造价，目前汉庭2.7产品新建店单房造价6.8w元/间（含公区）；汉庭3.0产品、汉庭3.5产品新建店单房造价7.5w元/间（含公区）。

随着重庆“十四五”规划加快对西部金融中心、国家先进制造业中心、西部国际综合交通枢纽的建设，腾讯、阿里巴巴、京东、苏宁等互联网大企也纷纷在重庆设立总部，重庆未来将引入更多商务客源，酒店作为商务配套，投资前景一片向好。借势本次推介会，汉庭品牌也将加快在渝步伐，规模扩张和品质升级齐头并进，力争在未来两年，实现重庆38区县都有汉庭。

汉庭新品“渝”跃而起，产品升级赋能行业变革 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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