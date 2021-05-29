济南迎来高端微度假时代

济南2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 四面荷花三面柳，一城山色半城湖。今日，永乐华住旗下两大高端酒店品牌 — 施柏阁与宋品首次入驻泉城济南，与万众期待的济南融创文旅城同期盛大开业。

两座相邻酒店各具特色，欧式风情和东方雅韵，共同点亮济南融创文旅城酒店群。酒店群依山而建，纵享城市东部灵秀山景；邻接融创文旅城的融创茂、融创乐园、滨河酒吧街等休闲娱乐业态，为高端住客群提供了多样化的品质优选。

欧式奢华碰撞东方神韵 济南融创施柏阁酒店创新重塑经典

施柏阁（Steigenberger）品牌首创于上世纪三十年代的德国，作为全球知名的高端酒店品牌，广受全球各界名流的青睐。如今，施柏阁品牌焕新入驻中国，于富含深厚文化底蕴的济南落座。秉承德国传统与欧式经典，济南融创施柏阁酒店将古典奢华与现代美学融为一体，德式匠心营造与中式智慧巧思在此交融、焕发新生。



济南融创施柏阁酒店外观

济南融创施柏阁酒店是对“古城印象”的一次现代重塑，在传承欧式奢华的同时，酒店因地制宜，融入济南古建筑的精髓元素。大堂的砖、石、竹、瓦镶嵌艺术背景墙，勾勒出济南古建的屋脊瓦舍，前台吊灯以玻璃造型拟态青山云雾，营造静谧气氛，让人仿佛身处世外桃源，舒适从容的居住体验就此开始。

酒店共设有258间客房，均配有独立景观阳台，给宾客超180度宽阔视野。室内恒温游泳池搭配全幅落地窗，小憩于暖阳之下，住客可悠享明媚风光。新鲁记中餐厅坐落于三层，主营传统鲁菜、胶东海鲜及富有浓郁齐鲁特色的当地美食，包括口味清新淡雅的清汤什锦、奶汤蒲菜等时令清鲜，可探索每一道经典味道的文化深意，相聚于此，回味无穷。而Béla Béla自助餐厅位于五层，提供兼具国际美食与本地经典珍馐的自助大餐。更有风格独到的大堂酒廊，全天候提供各式饮品、甜点及简餐，为宾客带来闲聊小聚的享受。



济南融创施柏阁酒店客房

酒店还专为亲子住客提供了妙趣横生的亲子家庭房。配备童趣帐篷、摇摇椅等专属儿童备品，充分营造趣致阖家的出行体验。

不论是商务旅行，还是休闲微度假，每一位莅临的宾客都将感受到来自施柏阁酒店的经典魅力，创造出专属于自己的铭记之刻。

东方雅韵凸显齐鲁风情 济南凤鸣宋品开启静谧微度假体验

与济南融创施柏阁酒店并肩而立的是尽显东方雅韵的济南凤鸣宋品酒店，标志着宋品豪华酒店在济南的首次亮相。作为济南首家豪华中式院墅酒店，凤鸣宋品设有60间雅致静谧的中式院墅套房，配套私享独院花园。白墙黛瓦的设计，质朴别致的坡顶结构，本地文化元素在方寸间淋漓展现。



济南凤鸣宋品酒店外观

以“济南名士多”为主题，酒店设计汲灵感于“天下第一风景区”百花汀，将中国元素巧妙融入现代设计，塑造具有齐鲁文化特色的低调奢华体验，还原了“家家泉水、户户垂柳”的清雅意趣。当住客穿行在小径、流水、石桥和摇曳生姿的百花灯间，仿佛穿越回古百花洲，与文人雅士相伴同行。

深厚的文化底蕴也深埋于酒店的每处细节设计。位于二层的中餐厅以中轴对称的手法营造庄重雅致的“孔家礼宴”，让“食之礼”呼之欲出；更有老济南的工艺品陈设，让人尽享眼福；自助餐厅“荷堂”以“荷塘意趣”为主题，打造济南名士李清照“误入藕花深处”之境界。

格调选择也不尽是古典严肃，凤鸣宋品酒店同样特别准备了亲子主题餐厅，为微度假时光平添了阖家同游的欢乐场景。可爱的儿童餐具让“吃饭”变得更有趣；多彩游乐区尽情释放宝贝天性；温柔可爱的读书角与益智玩具丰富游乐体验，让亲子出行更温馨。

融创文旅城盛大开业 优惠联动亟待参与

济南融创文旅城作为山东首个、也是规模最大的集文化、旅游、体育、商务的文旅综合项目，涵盖商业MALL、主题乐园、酒店三大主力业态；拥有融创茂、融创乐园、水世界、海世界、体育世界、济南融创国际体育中心、国际会议中心、酒店群、大剧院、酒吧街十大业态，以及山东首个专业级滑板公园+live house空间、济南最大的集装箱主题休闲街区和首个婚礼主题广场等，以百种实力诠释城市欢乐内核。

为联动济南融创文旅城开业，共同打造“吃、住、行、游、娱、购”一站式城市微度假综合体，济南融创施柏格酒店特别推出开业预售超值优惠项目，2天1夜品质游套餐仅需976元，供双人畅游融创海世界，享受50多头白鲸、三万多尾各色鱼类的奥妙，同时赠送双人自助晚餐与早餐；2天1夜随心游套餐仅需760元，赠送融创乐园国王欢乐套票，外加双人自助早餐，畅享欢乐童趣。现在就开始预定，开启城中微度假模式新体验，尽享闲逸雅致旅居好时光！

济南融创施柏阁酒店与济南凤鸣宋品酒店绽放泉城 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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