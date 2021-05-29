浙江建德2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月28日，由浙江省体育产业联合会主办的“体旅融合迎亚运 浙体产业沙龙第五期暨乾潭山水运动节启幕”活动在杭州建德市乾潭镇举行。活动由浙江省体育局指导，浙江省体育产业联合会主办，建德市文化和广电旅游体育局、乾潭镇人民政府承办。

本次沙龙活动以“酷玩山水 ‘游’点意思”为主题，浙江省体育局副局长李华、浙江省体育局经济处处长姜建成、建德市副市长何瑞洪、建德市政协党组副书记汪华瑛等相关领导出席。活动特别邀请上海体育学院林章林副教授以及德清郡安里旅游开发有限公司、杭州大明山风景旅游有限公司、浙江九龙山开发有限公司、舟山爱尚海洋运动俱乐部等40多家运动休闲领域企业的代表们，汇聚一堂，联动多方对话，加深行业交流，共同探索运动休闲产业互联共生新生态，也为乾潭运动休闲产业发展、人才发展探寻更好的路径与机遇。



体旅融合迎亚运 建德乾潭山水运动节正式启幕

在短短几年内，乾潭镇休闲产业轴规划布局如生花妙笔，杭州勇峰自行车公园、骑龙峡漂流、幸福风情小镇、风生水起皮划艇基地、开元方外溪西畈、达曼云栖杭派民宿群、初见书房和玖树云上等产业项目逐一落子，串珠成线，串线成面。2021年为“十四五”开局之年，后疫情时代各行各业涌现出新竞争生态，这对运动休闲产业的核心竞争力建设提出了更高的要求，乾潭的旅游业态亟须进一步完善。



体旅融合迎亚运 建德乾潭山水运动节正式启幕

上海体育学院林章林副教授对发展体育旅游充满信心。他在主旨演讲中表示，鉴于当代旅游者对体验需求日益高涨，不再满足于大众化的旅游线路和产品，更渴望个性化、体验化、情感化、休闲化的旅行，这促使体育旅游融合发展正当其时,体育节事活动更好地适应全民健身热情，体育小镇成为体育旅游发展的重要载体。

浙江省体育局经济处处长、省体育产业联合会副会长兼秘书长姜建成表示：从“绿水青山”转化为“金山银山”，乾潭镇以“山水运动”为特色走出了一条“体旅融合”新道路。杭州勇峰速降公园、马岭天观佛手桥、风生水起皮划艇俱乐部、葫芦峡谷漂流等等项目山水协作，让乾潭的山水之美宜静宜动，让全民运动的亚运精神更加深入人心。



体旅融合迎亚运 建德乾潭山水运动节正式启幕

会上，建德农商银行向部分运动休闲产业人才企业代表授信2470万元贷款，为人才创业提供资金支持。杭州市新闻工作者协会小记者工委、杭州电视台明珠频道以及乒乓球世界青年冠军宋时超联合为建德市乾潭镇“青少年学生研学营”签约授牌。随着研学营的落地，将有更多的学生及群众通过体育产业参与到全民运动、德智体美全面发展中来。

作为第四批省级运动休闲乡镇培育单位，乾潭镇以“山水运动”为切入点走出了一条“体旅融合”的新道路。活动还通过人才交流，增进了浙江省运动休闲产业内企业家之间的交流，也为企业发展所需的人才项目对接搭建了平台，更提供了一次展示乾潭优越山水运动资源的机会，有力地为人才项目招引增加引擎。

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