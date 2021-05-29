聚焦后疫情时代全球治理与国际合作 推动世界经济“绿色复苏”

北京2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月29日，国际金融论坛（IFF）2021年春季会议在京开幕。联合国秘书长古特雷斯，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，全球疫苗免疫联盟主席、葡萄牙前总理巴罗佐，美国前财长、保尔森基金会创始人兼主席亨利·保尔森等在开幕式上发表视频致辞。中国贸促会会长高燕主持开幕式。

古特雷斯表示，新冠肺炎疫情颠覆了人们的生活，并影响了实现2030年可持续发展目标进程。为有效应对疫情冲击，必须缩小全球疫苗接种方面的差距，为处于债务危机边缘的发展中国家提供更多支持。发达国家应履行援助和气候融资承诺，推动世界经济早日复苏，有效应对全球气候危机。

格奥尔基耶娃表示，全球经济复苏出现危险的分化，各国政策制定者必须在疫苗接种、经济复苏、未来发展等方面为每个人提供公平的机会。中国在全球抗疫合作方面付出的努力值得称赞，中国提出力争在2060年之前实现净零排放目标展现了负责任大国形象，也凸显了在这方面达成的全球共识。开展绿色基础设施投资，既有利于向新的气候经济转型，也有助于推动全球经济增长和就业机会增加。

巴罗佐表示，公共卫生安全是一种全球公共产品，各国应投入更多人力、物力、财力、科研等资源，预防未来大流行病。要促进全球疫苗公平分配，发达国家应向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供帮助。面对新冠肺炎疫情、全球气候变化、金融系统稳定等问题，国际社会应本着团结合作的精神，增强理解与互信，秉持多边主义，携手共同应对挑战。

保尔森表示，中美关系是当今世界上最重要的双边关系之一，应避免不必要对抗，尽可能推动良性竞争，这才符合中美双方的利益。中美两国应扩大在应对气候变化方面的合作，进一步消除关税壁垒，促进环境产品和服务自由流通，共同开发清洁技术，研究自然资源定价的方法和措施。

本次会议采取线上线下相结合的方式召开，以“后疫情时代：全球治理与国际合作”为主题，除开幕式、全体大会外，还将举办13场专题讨论，议题涉及全球可持续金融、全球抗疫合作、全球气候合作、碳中和、数字货币、全球经济格局变化及挑战、绿色丝绸之路等领域，邀请了美国亚洲协会会长、澳大利亚前总理陆克文，第56届联合国大会主席、韩国前总理韩升洙，欧盟理事会首任主席、比利时前首相范龙佩，菲律宾前总统阿罗约，世界银行原行长金墉，联合国工业和发展组织总干事李勇，上海合作组织秘书处秘书长弗拉基米尔·诺罗夫等外国前政要和国际组织负责人发表演讲，国际金融论坛（IFF）主席团及理事会成员、有关金融部门负责人、工商界代表、专家学者等共约500人参会交流。会议期间，国际金融论坛还将发布《国际金融论坛2021年中国报告》。

国际金融论坛（IFF）2021年春季会议由中国贸促会和国际金融论坛（IFF）共同主办，由北京市朝阳区政府、北京国际金融论坛有限公司承办。本次会议在各国共同抗击新冠肺炎疫情、推动世界经济早日复苏的背景下举办，旨在凝聚全球财经界合作共识，呼吁国际社会维护和践行多边主义，对倡导团结合作、增进全球经济体理解与互信、以实际行动推动构建人类命运共同体将产生积极影响。

中国贸促会副会长陈建安在接受记者采访时表示，要加快培养参与全球经济治理的中国企业“国家队”，组织更多中国企业深入参与G20、APEC、金砖国家等多边机制下的工商界活动，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，深化双边、多边、区域合作，发挥超大市场优势和内需潜力，继续当好“世界的工厂”，并进一步成为“世界的市场”。中国的持续发展和开放必将为世界经济复苏和增长注入更强动能，也将为各国工商界合作带来历史性机遇、开辟更广阔空间。

国际金融论坛（IFF）是总部设于北京的国际组织，自2003年创立至今，成功举办17届全球年会，与全球50多个国家和地区，50多家国际和地区组织、200多位全球财经领袖保持了紧密联系，在促进国际金融战略对话、交流合作、学术研究中产生广泛影响。

本次会议还得到了中信建投证券股份有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、北京股权投资发展管理有限公司等合作伙伴的大力支持。

国际金融论坛（IFF）2021年春季会议在京召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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