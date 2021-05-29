上海2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，美孚速霸与EDG电子竞技俱乐部（以下简称“EDG战队”）于上海举办签约仪式，宣布达成官方合作伙伴关系。未来，双方将以赛事为基础，在产品、内容、渠道等方面进行深度合作，为年轻消费者带来更加定制化的线上及线下一体化品牌体验。值得注意的是，本次与EDG战队达成的战略合作是美孚速霸继今年成为英雄联盟职业联赛（以下简称“LPL”）官方合作伙伴后，进一步突破电竞与汽车后市场圈层壁垒的重要举措。



美孚速霸正式成为EDG战队官方合作伙伴



埃克森美孚与EDG俱乐部高层一同庆祝合作达成

本次签约仪式现场，400架无人机在外滩空中组成两幅以“美孚速霸为EDG战队加油”为主题的画面，颇为壮观。埃克森美孚（中国）投资有限公司总裁张松彬先生，埃克森美孚北亚区润滑油美孚品牌运营总经理杨静晴女士，超竞集团董事长、EDG电子竞技俱乐部创始人朱一航先生，超竞集团CEO吴历华先生，超竞集团副总裁、EDG俱乐部总经理潘逸斌先生和英雄联盟国家队主教练、EDG俱乐部总教练阿布先生等嘉宾共同出席并见证了这一令人叹为观止的精彩瞬间。



400架无人机闪耀外滩上空为EDG战队加油

洞察消费者需求，从消费者的眼光与爱好出发，研究并完善品牌体验帮助美孚速霸赢得了广大消费者的喜爱与信赖。近年来，电子竞技在中国的发展已驶入快车道，其影响力广泛覆盖作为当前消费主力人群的80后及Z世代群体[1]，其中，英雄联盟成为全球极具影响力与商业价值的电竞项目。美孚速霸“懂他们的热血，知他们的追求”，成为了行业首个与LPL达成深度战略合作的润滑油品牌。如今，通过与EDG战队的合作将会进一步加深美孚速霸与年轻人群的沟通，带来与众不同的品牌体验。

众所周知，在高手如云的LPL赛场上，当神级装备加身，英雄方能真正大展拳脚。 神装一旦就位，英雄就能够更快速地应对峡谷中四伏的危机，即使身处瞬息万变的战局，也总能即刻响应变化。作为LPL赛事中久负盛名的战队之一，EDG战队一直以来以团队间默契的配合即速的操作征战赛场，屡次斩获冠军殊荣，包括两次LPL春季赛冠军，三次夏季赛冠军，德玛西亚杯五连冠，以及首个在英雄联盟季中冠军赛中捧杯的LPL战队。而美孚速霸“神装就位，即速应对”的理念则象征着在应对城市复杂多变的路况时，美孚速霸作为爱车的“神装”，快速保护引擎，为每一程行驶带来即速保护。

随着双方合作的深入开展，赛场上，美孚速霸也将化作“神装”快速保护战队的每一程决胜之路，助力EDG战队在即将到来的夏季赛中再创巅峰，为爱加冕！赛场外，双方将相互赋能，在产品、内容等方面进行合作，通过如赛事周边产品、观赛活动和战队互动等多样方式增强与终端渠道的链接，为广大的EDG粉丝带来更加定制化的品牌体验。

埃克森美孚（中国）投资有限公司总裁张松彬先生表示：“EDG作为国内知名电竞战队，粉丝量级庞大，深受年轻一代消费者的追捧。通过本次合作，相信美孚速霸将贴近更多年轻消费群体的多元生活，同时在终端创造更多充满乐趣与创意的互动场景。”

超竞集团CEO吴历华先生表示：“我们非常高兴可以携手美孚速霸共同探索更多电竞商业化的可能性。联合埃克森美孚多样的线上和线下渠道资源、强大的品牌力与市场基础，可以不断丰富EDG战队自身的商业价值，将影响力传播扩大至其他圈层，并为我们的粉丝带来更多的福利。”

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深耕本土电竞圈层 美孚速霸成为EDG电子竞技俱乐部官方合作伙伴 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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