恒洁集团首席执行官丁威先生应邀发表演讲

广东佛山2021年5月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月27日-5月28日，中国家用电器商业协会第八届四次理事会暨2021年中国家电流通大会，于北京盛大召开。恒洁携旗下智能产品闪耀亮相，与海尔、老板等近300余家制造企业高管、重点流通企业代表、中国商业联合会专家共同探讨中国家电产业发展趋势，共筑产业新价值。

领衔行业，打造产品服务极致体验

作为家电产业领军人物，丁威先生应邀与会并发表主旨演讲，分享了智能卫浴专家恒洁的炼成之路。据他观察，在整个家电领域，卫浴行业发展较快，且头部企业较为集中，形成典型的“大行业、小企业”形态，同时呈现出电气化、智能化的大趋势，其中智能马桶的发展尤为迅猛。

而恒洁正是业内以智能马桶为主要抓手，聚焦全场景卫浴空间解决方案的重要企业。丁威先生介绍道，恒洁始终奉行产品主义，重视原创技术的研发与积淀，先后拓展五大生产基地、三大研发中心，针对各品类产品使用的痛点难点，持续输出更低成本的解决方案，如抑菌防霉防潮的浴室柜木合金创新材料等，真正助力消费者卫浴体验的提升。

对于恒洁下一代产品的规划，丁威先生表示，恒洁将立足于智能马桶领军者的专业优势，进一步去推动卫浴空间全品类产品的智能化，开发智能龙头及花洒等产品，让智能化真正渗透到卫浴生活的方方面面。

在演讲中，丁威先生还谈及了推动恒洁整体体系高效协同发展的核心价值观，即“社会满意、股东满意、客户满意、员工满意”，并重点阐释了恒洁在服务体验优化方面的重要举措。他指出，打造卫浴空间的局部改造能力和提升一站式服务交付能力，将是恒洁未来服务战略升级的重点；同时继续开拓线上引流线下交付的同城购新零售模式，以此赋能渠道门店，为消费者创造更极致的服务体验。

在大会的圆桌论坛环节，丁威先生与多位嘉宾就“新形势下家电流通变局的适者生存法则”主题展开了交流与探讨。他表示，近三年来，恒洁最大的挑战都来自于思维模式的转型。随着市场和渠道的不断变化，只有恒洁上下人员的思维模式与时俱进，重视创新研发和精细化管理，切实落地极致的产品和服务，才能让企业长远健康地发展。

创新升级，尽显智能马桶巨头风范

主会场内，恒洁展区凭借着领先的技术吸引了一众大咖来宾驻足参观：持久抗污、更易清洁的恒洁水净技术；抗菌、除菌率都高达99.99%的恒净除菌2.0技术；疏水性强、不挂污易打理的全新涂层及釉面等创新技术，搭配多元化的布展方式，向来宾们直观展现了恒洁的科技领军实力。

而新近斩获2021年红点设计大奖的恒洁R11智能马桶，糅合“赏心科技”与“智感设计”，成为了现场绝对的焦点。它不仅搭载恒净除菌2.0等恒洁核心科技，还在体验上将便捷和舒适做到了极致。通过融合感应翻盖和挥手翻圈多种交互方式，R11真正实现了干净卫生无障碍，让用户轻松如厕，远离细菌传播困扰。同时，全新升级的清洗智能定位功能，可根据落座位置自动调节喷嘴长度，搭配高频脉冲按摩，为用户打造精准舒适的冲洗体验。

同台亮相的还有久负盛名的恒洁Q9智能马桶，它不仅能提供360度除菌抗污保护，还通过水漩能冲水系统、活水即热等先进科技，以及一键旋钮、智能翻盖等人性化设计，带来了使用感受的进阶。此外，恒洁Q6智能马桶等明星产品也集结展区，全面彰显恒洁的智能马桶巨头风范。

未来，恒洁将继续深耕产品与服务，紧抓趋势求新求变，为中国家电产业的转型升级持续赋能，让更多中国家庭乐享新国货所带来的品质新生活。

打造新优势，共筑新价值！恒洁闪耀亮相2021中国家电流通大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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