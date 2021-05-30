股票简称：爱慕股份；股票代码：603511.SH

上海2021年5月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

30年沉浮，成功始于专注与创新

明天，国内贴身服饰行业龙头爱慕股份将正式鸣锣上市，登陆上交所。此时的爱慕已经在内衣行业走了将近30年。

这几十年中，爱慕股份经历了初期的产品生存周期难题、内衣研发技术的突破、海外巨头的碾压、直播时代的冲击……在内衣江湖中沉浮，爱慕股份几乎承载近年来中国内衣行业发展历史缩影。

爱慕的成功离不开专注、创新，追求极致。

— 爱慕实现了对“美”的追求和创造，助力女性关爱自我、呈现自我。

如今，在代际升级与海外巨头双重冲击下的中国内衣市场中，爱慕股份依旧稳居贴身服饰行业的龙头。

据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据：2018年至2019年，在女性内衣市场，爱慕(Aímer)的市场综合占有率连续排名行业第一；在高端女性内衣市场，兰卡文(La Clover)的市场综合占有率连续排名行业第一；在男性内衣市场，爱慕先生(Aímermen)的市场综合占有率亦连续排名行业第一。

商业市场风云变幻，敏感性与警惕度不可或缺。爱慕的“品牌之路”正是在这种忧患意识中不断进阶的。

创新在这其中发挥了重要作用。

为了紧跟市场发展，爱慕很早就形成了有效的自主创新机制。鼓励激励员工创新，发扬“工匠精神”，以消费者为中心，将行业前沿技术及理念注入产品开发链的各个环节，最大程度地实现消费需求转化。

爱慕先后投资成立了“北服爱慕内衣研究院”和“首体爱慕运动机能服装研究中心”。聚焦人体工学、运动机能、新功能材料、新生产技术、智能穿戴等前沿领域开展研究。

消费升级，稳步发展

2010年，加华便开始调研中国高端内衣市场。

加华团队在当时的调研中发现，传统的中低端内衣生产企业净利润下降、发展进入停滞，而爱慕这样产品力与品牌力齐备的中高端内衣品牌却持续增长。

加华数年前即看到消费升级的巨大力量。

随着人们收入提高，消费意识不断升级，人们需要更高品质的东西。这是代表消费者变化的新势能，国人开始逐渐进入消费的新时代：

人们愿意为取悦自己而花大价钱。

2017年5月，加华正式投资内衣本土龙头品牌爱慕股份。

事实证明，投资爱慕是一个明智的选择。

不管是在早期粗放经营、后期精耕细作的转变中，还是内有老竞争对手、外有海外品牌的情况下，爱慕股份都踏踏实实地稳住了步伐。

如今，中国内衣行业依旧前景广阔，市场规模不断上升。根据欧睿国际数据，预计到2022年内衣市场规模将达到1973亿元。

专注消费赛道并一直关注中国内衣市场的加华资本如愿携手爱慕这样发展稳健的潜力股，与自身的稳健风格相映得彰。

新起点，新征程

爱慕股份成功上市，也将延续中国内衣江湖的新故事。

站在新的起点，爱慕将持续致力于为中国消费者提供更好的内衣产品。作为中国内衣行业的代表，爱慕将继续秉承“创造美，传递爱”的企业使命，专注于为消费者创造美好体验。

爱慕也将继续以消费需求赋能挖掘消费需求，持续投入产品研发与创新，推进品牌建设和全渠道营销建设，加强核心竞争力。继续巩固内衣服饰行业龙头企业的地位，再攀新高峰。

携手爱慕股份四年，加华也收获了更多的产业洞察与沉淀。加华不仅仅是个投资机构，更是一个实业型、服务型的投资公司。本质上是在把投资当作实业做。

我们把自己定位为共创型的事业合作伙伴、超级员工型的投资机构、赋能型的投资平台。因此我们的付出也必须超出同类机构。

— 加华资本创始人、董事长宋向前

期待爱慕走得更远，更大，更强！

加华也将继续携手龙头企业，深耕中国消费产业，为人民的美好生活添砖加瓦。

加华资本投资企业爱慕股份有限公司将于2021年5月31日在A股挂牌上市 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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