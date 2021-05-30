阿斯利康中国北部总部正式启用 构建区域医疗创新生态

北京2021年5月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月28日，生命健康全产业链峰会暨阿斯利康中国北部总部起航仪式在北京经济技术开发区（以下简称“经开区”）成功召开。阿斯利康中国北部总部是阿斯利康中国区域总部战略在今年的首站落地。在北京市政府及经开区的支持下，阿斯利康中国北部总部将覆盖包含京津在内的华北、东北等地区的运营管理及市场等事务，聚焦智慧医药科技相关产业布局，不断推动创新技术在生物医药以及大健康领域的开发和应用。随着北部总部的启用，基层智慧医疗创新中心、北京国际生命科学创新园落户经开区，同时，阿斯利康全球研发中国中心北京办公室也迁至经开区。

商务部欧洲司副司长余元堂，英国使馆国际贸易部参赞Richard Cowin，英中贸易协会中国总裁Tom Simpson，北京市相关委办局领导，北京经济技术开发区管委会陈小男副主任，北京大学第一医院教授、中华医学会全科医学分会主任委员迟春花，中国医师协会全科医师分会会长、北京市西城区月坛社区卫生服务中心主任杜雪平，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊，阿斯利康全球肿瘤研发高级副总裁、全球研发中国中心总裁何静，阿斯利康中国总经理赖明隆和多位阿斯利康中国高级管理团队成员以及多家合作伙伴代表共同出席了揭幕仪式。

揭幕式当天，阿斯利康支持举办了“创赢未来 — 医院精细化管理论坛”，就推动公立医院高质量发展的相关政策和热点议题进行了深入解读和探讨。同日，阿斯利康还聚焦医疗机构医学创新发展和智慧基层医疗两大议题，举办了“创新赋能，聚焦医疗机构医学创新发展高峰论坛”及“智慧基层医疗合作伙伴论坛”，汇集来自政、产、学、研、医、投的跨界合作伙伴、知名专家和业界领袖，共话生物医药产业的创新发展。

对此，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“今天的起航仪式是阿斯利康在华区域总部战略持续深化的一大阶段性成果。我们深切地感受到北京经开区政府对医疗健康产业的大力支持，为阿斯利康未来在经开区和北方地区的发展打下了坚实的基础。阿斯利康将以中国北部总部为基点，通过阿斯利康全球研发中国中心北京办公室不断拓宽我们在中国北部地区的研发布局和实力，协力基层智慧医疗创新中心及北京国际生命科学创新园两大创新平台，构建北部区域健康创新生态圈，在为患者带来创新药物与全病程管理方案的同时，助力经开区乃至北京和北部地区的大健康产业实力不断提升。”

打造京津冀科创高地，构建北部健康创新生态圈

经开区是北京市唯一的国家级经济技术开发区，也是国家高新技术产业园区，拥有政策叠加优势，已在生物医药领域形成较为完善的产业布局和产业生态，并在国际科技合作、跨国技术转移方面逐渐形成独特优势。立足经开区的生物技术和大健康产业优势资源，阿斯利康将进一步推动与北部地区的多元创新合作，包括通过阿斯利康全球研发中国中心北京办公室进一步加速更多创新药物在中国和全球的研发进程落地，助力北部地区医药研发学术交流和实力的提升。同时，随着北部总部的正式启用，基层智慧医疗创新中心、北京国际生命科学创新园也同时揭幕，并达成一系列重要签约。

揭幕仪式上，基层智慧医疗创新中心迎来了17家合作伙伴签约。聚焦我国基层医疗领域资源分布不均、诊疗能力亟待提升等痛点，阿斯利康与中华医学会全科医学分会、欧姆龙、科大讯飞、领德医疗、盖睿等企业现场签署了“社区智慧医疗战略合作备忘录”，以跨国企业的深厚行业经验嫁接前沿科技，合力提升基层医疗健康服务质量和可及性，切实惠及基层患者。面对新冠疫情对现有医疗资源带来的压力挑战，阿斯利康与航天医科集团就“疫情应急分级诊疗模式”进行了现场签约，共同探索疫情期间医疗资源的最优配置方案。目前，基层智慧医疗创新中心正在持续开发与完善11项全病程创新解决方案，针对肿瘤、呼吸、消化、肾病、女性健康与慢病管理等疾病领域，满足基层患者对于疾病全病程管理的需求。

北京国际生命科学创新园是在北京市政府以及北京经开区管委会指导下，由阿斯利康支持建设的生命科学创新孵化平台，将重点聚焦器械、诊断和数字化技术赛道，为相关领域的海内外创新企业提供覆盖项目落地、创新孵化、商业加速及扩大规模的一站式服务，汇聚全球创新智慧，不断提升本土医疗健康创新实力。当天，北京国际生命科学创新园迎来了领德医疗、尊颐智能和凯德尼医疗三家创新企业签约入驻，并与HICOOL 全球创业者峰会暨创业大赛达成合作，双方将凭借各自领域专长，共同链接创新生态资源，长效推动优质医药健康类创业项目的发展。

联合产学研跨界力量，促进大健康产业联动发展

为促进政、产、学、研、医、投的互动融合，阿斯利康邀请了生命健康领域知名专家学者、行业领袖以及跨界合作伙伴，就医学成果转化、创新孵化、医疗健康应用场景打造等话题进行深入交流。

围绕医学成果转化这一行业热点话题，阿斯利康支持海南博鳌医学创新研究院、健康界和北京国际生命科学创新园联合主办了“创新赋能，聚焦医疗机构医学创新发展高峰论坛”，邀请众多头部专家及行业龙头企业，就医学成果的转化及医研企协同创新模式的构建进行了热烈分享及讨论，以期推动临床及科研成果能够更顺畅地转化落地，服务于广大患者。

在同日举办的智慧基层医疗合作伙伴论坛上，阿斯利康与各界合作伙伴共同就基层医疗健康领域的政策解读、医院创新发展、疾病筛查、慢病管理等多方面进行了交流和探讨，旨在助推分级诊疗体系的建设，推进基层筛查和基层慢病管理模式，让患者在“家门口”就能够得到高质量的医疗服务。

依托政府对后疫情时代医院管理的大力扶持及北京丰富的医疗健康资源，阿斯利康还支持中国医药教育协会举办了“创赢未来 — 医院精细化管理论坛”。论坛邀请了近50名北部地区三级公立医院管理专家，就医院学科建设、医院存量改革、优质资源扩容下延等热点话题进行了深入交流，共同探讨医疗健康生态体系建设良方，助力医院高质量发展。

坚持区域协同发展，下好全国一盘棋

面对后疫情时代外部环境的不确定性，区域经济一体化协调发展成为驱动内循环的重要抓手。阿斯利康在通过区域总部战略下沉优质资源、辐射区域患者的同时，也助力各地建设有区域特色的医疗健康创新产业集群。

为响应中国政府提出的，以更高水平的合作创新促进区域经济高质量协同发展的号召，阿斯利康于2019年进博会上宣布在北京、广州、无锡、杭州和成都建立区域总部，因地制宜推动医疗全产业链融合，释放区域医疗产业创新实力，激发地方经济发展潜力，形成位于上海的中国总部与五大区域总部相互促进、联动发展的在华全新战略布局。

王磊表示：“阿斯利康中国北部总部将充分发挥自身平台属性和创新特点，结合当地区位及资源优势，促进北京生物医药科技领域的国际交往和合作，助力北京及北部地区打造具有全球影响力的科技创新高地。”

他还强调：“阿斯利康希望为内循环高质量发展添砖加瓦。中国是阿斯利康全球重要的战略市场，未来，阿斯利康将通过区域总部战略进一步深化中国市场布局，支持地方经济发展，为双循环经济带来更强劲的动力。”

今年是阿斯利康进入中国的第28年，中国已成为阿斯利康全球第二大市场及重要的业务增长平台。截至目前，阿斯利康在华投资已累计超过10亿美元，在华研发投入逾15亿美元，在全国拥有超过20,000名员工，并为中国市场引进近40种创新药物。

关于阿斯利康

阿斯利康（LSE/STO/Nasdaq: AZN）是一家科学至上的全球性生物制药企业，专注于研发、生产及营销处方类药品，重点关注肿瘤、心血管、肾脏及代谢、呼吸及免疫三大主要疾病领域。阿斯利康全球总部位于英国剑桥，业务遍布世界100多个国家，创新药物惠及全球数百万患者。更多信息，请访问www.astrazeneca.com。

关于阿斯利康中国

自1993年进入中国以来，阿斯利康坚持科学至上，注重创新，以满足中国不断增长的健康需求，实现“开拓创新，造福病患，成为中国最值得信赖的医疗合作伙伴”这一宏伟愿景。阿斯利康的中国总部位于上海，并分别在北京、广州、无锡、杭州、成都建立区域总部，在全国拥有逾18,000名员工。公司在江苏无锡和泰州投资建有生产基地，并在无锡建立了中国物流中心。在中国，阿斯利康的业务重点主要集中在中国患者需求最迫切的治疗领域，包括呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化、肾脏疾病。2017年，中国健康物联网创新中心在无锡落地，旨在探索创新的健康物联网诊疗一体化全病程管理解决方案。同年，阿斯利康与国投创新合资成立迪哲（江苏）医药有限公司，以加快本土新药研发步伐。2019年，阿斯利康宣布与无锡合作共建无锡国际生命科学创新园，汇聚全球智慧，造福中国患者。同年，阿斯利康宣布在上海设立全球研发中国中心，并成立全球医疗产业基金。2020年，阿斯利康宣布支持“互联网医院”项目。

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阿斯利康中国北部总部正式启用 构建区域医疗创新生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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