携程卖掉部分Tripadvisor股票，不再拥有其董事会席位携程股票疫情_新浪科技_新浪网

原标题：携程卖掉部分Tripadvisor股票，不再拥有其董事会席位 来源：环球旅讯 图片来源：视觉中国 北京时间5月29日凌晨，携程发布SEC披露文件称：截至5月26日，携程及其关联方已卖掉超过138万股的Tripadvisor普通股，占比超过后者截至4月16日普通股总数的1%。 按照此前双方所达成的战略协议，携程能在Tripadvisor董事会委任一位董事的前提之一，是携程须持有Tripadvisor 5%的股票；而今，携程持股Tripadvisor只有4.5%。 也就是说，此次出售部分股票后，携程将丧失在Tripadvisor董事会的代表席位。 不过，携程也在披露文件里强调，携程将继续作为Tripadvisor的战略合作伙伴，双方此前的合资公司也将继续运作。 此外，日前，企查查信息显示，猫途鹰中国网站的运营主体途趣网信息技术（北京）有限公司出现多项风险提示。与此同时，猫途鹰APP因内容审核漏洞在2020年11月被中国区各应用市场下架至今尚未恢复上架。 过去一年，携程大力发展内容，但似乎鲜见猫途鹰的协同痕迹。 时间拉回到2019年11月，携程集团和Tripadvisor宣布达成战略…