时机越来越成熟，美联储缩减购债正渐行渐近 亚汇网

近期市场似乎对于通胀风险有所钝化。美国4月通胀数据大幅超出市场预期，而美联储的反映似乎依然“淡定”，这给市场暂时吃了一颗的“定心丸”，再加上近期欧美疫情受控，经济复苏加快，欧美股市最近涨势不错，大宗商品价格回调后重新企稳，美债收益率最近两个月保持稳定，并未出现进一步的上行。 这种平静的背后，其实是市场对于美联储货币政策退出预期的降温。但随着通胀压力持续攀升，经济复苏程度接近疫情前的水平，意味着量化宽松刺激经济的必要性已经大大降低。 因此接下来1-2个月，可能是市场流动性拐点判断的关键期。美联储是否会在6月的议息会议上考虑削减购债规模？近期美国金融市场变化以及美联储官员的发言已经为我们提供了一些线索。 此外，因为美联储货币政策操作主要参考经济、通胀和就业的情况，因此我们需要明确服务业价格将以什么程度拉动美国国内通胀压力进一步攀升？未来1-2月美国经济以及就业数据又能否恢复至美联储的目标水平？对此我们将在本文中对此进行详细的探讨。 一、欧美疫情受控，服务业价格回升 美国疫情形势近期持续改善（图1）。尽管其新增确诊于3月中旬出现小幅反弹，但自4月中旬起已开始重新回落，截至5月27日，美国新增…