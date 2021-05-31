携程：上半年国内游客遛娃旅游花费同比涨4成，“1+N”亲子游出圈

“六一”儿童节临近，携程发布遛娃出游新趋势。数据显示：今年上半年，国内遛娃旅游花费同比2020年上涨41%。除打卡游乐园、动物园、植物园等传统项目外，亲子露营、音乐会等有趣、高品质的遛娃旅游方式备受追捧。 哪些城市的宝爸宝妈最舍得在遛娃旅游上“剁手”？携程数据显示：上海、北京、广州、深圳、成都、三亚、重庆、杭州、西安、海口等地父母最爱带娃旅游。从遛娃出行目的地来看，游乐园、动物园、植物园、博物馆、海洋馆、古镇古村、名人故居等较受欢迎。 与往年不同的是，随着90后、95后父母的崛起，带娃出游理念也在悄然发生变化。除了打卡传统项目外，以亲子露营为代表的主题游，正吸引更多年轻父母关注。携程数据显示：周边亲子露营（上海及周边）露营人数对比2019年增长88%。目前，一、二线城市周边营地数量占全国营地数量的50%以上。在露营亲子客群中，7成父母一年带娃露营超2次。 从数据中可看出，上海、银川、成都、北京、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、包头、昆明、杭州等地的父母青睐亲子露营。亲子露营中沙漠观星、彩绘手作、跳蚤市场、星空音乐会等丰富有趣的内容，成为提升亲子关系的“发酵剂”。有趣的是，在这趟旅行中，除了开…