富国银行：通胀效应必须与利率走势和经济增长相结合 看好周期股-港股-金融界

智通财经 A PP 获悉，5月， 美国股市 表现平平。尽管标准普尔500指数连续第四个月实现上涨，但却是自2020年1月以来幅度最小的一次，仅上涨0.55%。 纳斯达克 100指数本月收跌，是自去年10月以来表现最差的一个月。 表现不佳的背后源于市场对通货膨胀的担忧。4月美国CPI同比增长4.2%，创2008年9月以来最高水平;扣除能源和食品的4月核心CPI同比上涨3%。4月美国核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升3.1%，1992年以来的最高水平。 从历史表现来看，防御性行业通常与高通胀呈正相关的关系，但富国银行表示，现在的情况有所不同。 富国银行 投资策略 师Ken Johnson在一份报告中写道：“通胀效应必须与利率走势和经济增长相结合。我们预计，随着利率温和上调，到2022年，经济将保持强劲增长。”他认为，这将利好周期性板块，其中包括 工业 板块、材料板块和能源板块。而日用消费品和 公用事业 板块的吸引力则相对不高。 Johnson指出，在利润率方面，一些公司更容易将投入成本转嫁给客户。总体而言，金融类股、房地产类股、 非必需消费品