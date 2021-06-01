在尼泊尔偶遇“圣人”最好离远一点，也不要拍照，这是为什么呢？_旅游

原创 在尼泊尔偶遇“圣人”最好离远一点，也不要拍照，这是为什么呢？ 2021-06-01 01:42 来源: 晓贺讲游戏 原标题：在尼泊尔偶遇“圣人”最好离远一点，也不要拍照，这是为什么呢？ 人天生就有一颗好奇的新，这颗好奇心带着人们去了解这个世界。随着网络的发达，我们能够足不出户的对世界各国都有一些了解，只言片语的了解更加刺激到了我们出门的欲望，想要走出国门亲自去那个地方看一看，将冰冷的文字介绍化为直观的感受。不少游客喜欢去东南亚的一些国家旅游，还有一些游客会选择日本、韩国等作为旅游目的地，其实在我国的西部有一个邻国也非常的有意思，也值得我们前去走一走，那就是尼泊尔！ 尼泊尔是一个怎样的国家呢？ 有人说地球上很少有国家像尼泊尔这样，让旅行者流连忘返，也有人说没有去过尼泊尔就没有资格谈旅行，甚至著名旅游杂志《孤独星球》还曾将尼泊尔评选为十大最佳旅行的国家之一，从这些我们就可以得出一个结论，至少尼泊尔是一个适合旅行的地方！ 尼泊尔是一个面积仅14万多平方公里的国家，人口也仅有2898万人，提到尼泊尔不少人会联想到珠峰以及登山向导夏尔巴人，其实尼泊尔远远不只有这些。它还是一个宗教氛围很浓厚…