未保法：社会保护 让全社会全方位保护未成年人

原标题：社会保护 让全社会全方位保护未成年人 新修订的未成年人保护法（以下简称“未保法”），进一步压实了有关社会主体的保护职责，扩充保护措施，加大了保护力度。此次修订的未保法中，有社会保护专章共计22条。 城市公共交通对未成年人实施免费或者优惠票价，鼓励大型公共场所设置母婴室，旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住，或者接待未成年人和成年人共同入住时，应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况…… 在北京师范大学教授、未成年人检察研究中心主任宋英辉看来，新修订的未成年人保护法在社会保护方面增加了多项法条，内容更加丰富了，要求更加细化了，相关的责任主体也更明确了。与家庭保护、学校保护等内容不同的是，在对未成年人的保护上，社会保护覆盖的面更广，涉及的相关主体、责任人更多，几乎社会上的每个人，都能从“社会保护”板块找到自己的义务和职责。 在中小学周边开网吧生意兴隆？ 典型案例 据新华社报道，江西南昌、九江等地小卖部、文具店老板发现了新商机，在中小学边上做起“手机网吧”的生意，一小时一元钱，租手机给中小学生玩游戏。 法条 第五十八条 学校、幼儿园周边不得设置营业性…