广东清远：累计追踪广州疫情关联密接27人、次密接260人，轨迹涉幼儿园、酒店广东省密切接触者清远市_新浪科技_新浪网

原标题：广东清远：累计追踪广州疫情关联密接27人、次密接260人，轨迹涉幼儿园、酒店 “清远发布”微信公众号消息，清远市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室今日通报，近期国内陆续出现了安徽、辽宁、广东等本地疫情，尤其是广东省广州市、深圳市、佛山市等地的疫情仍在应急处置中，清远市“外防输入、内防反弹”压力日益增加。截至2021年6月1日9时，广东现有中风险地区7个，其中广州5个，佛山2个。 目前清远市虽然暂无新冠肺炎病例，但是与广州、深圳、佛山等地交流密切，存在疫情传播风险。5月21日起，清远市开始接到广州密切接触者的各类协查线索，接报后清远市立即启动应急响应，组织市县两级流行病学调查队员联合公安部门对密切接触者在清远市活动轨迹开展缜密排查。截至6月1日9时，清远市累计调查追踪广州疫情关联的密切接触者27人，次密切接触者260人，均已在清远市集中观察点医学观察。经核实，上述密切接触者等重点人群曾分别在清远市清城区美林湖温泉大酒店、松鹤西街慧雅幼儿园、洲心街道南埗村委会埗塘村，清新区金龙洞景区、古龙峡景区、竹林轩美食山庄，英德市黄花镇小赵州桥景点（开阔场所）、九龙镇龙家菜馆，连州市皇朝大酒店，佛冈…