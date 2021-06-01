三胎政策放开，会带来什么样的商机？房型套房超市酒店生育_手机网易网

来源丨财经十一人（ID：caijingEleven） 文丨方硕 吴琼 杨立赟 马霖 编辑丨余乐 选择 生育 第三胎的家庭将从三口之家变成四口、五口之家，“大家庭”模式在消费需求和结构的改变的影响将波及到 超市 、汽车、 酒店 、旅游等行业，要求这些行业进行“供给侧改革”。 5月31号，为积极应对人口老龄化，中共中央政治局决定进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。 会议上表示，要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保持女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，完善政府主导、社会组织参与的辅助关怀工作机制，维护好计划生育家庭合法权益。 政策公布时A股已收盘，但港股医疗、婴幼概念股集体拉升。童车公司好孩子国际（1086.HK）涨30.89%；母婴健康管理公司爱帝宫(0286.HK)涨21.67%；辅助生殖公司锦欣生殖（1951.HK）涨17.51%；医疗器械公司贝康医疗（2170.HK）涨15.1%。 未来三胎政策开放之后，…