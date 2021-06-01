美团“互联网+旅游“服务标准化入选2021年度国家级服务业标准化试点项目_凤凰网

u003cp>为提高服务业整体发展水平，更好地发挥互联网对服务业发展的促进作用、培育标准化服务品牌，国家标准化委员会持续推进“互联网+”服务的标准化建设，持续开展以实现管理规范、服务质量良好、顾客满意度高为目标的探索。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/EFE5597F126016A59DF2FEF4D56C65CC36B1580A_size148_w524_h406.png" />u003c/p>u003cp>日前，《国家标准化管理委员会关于下达2021年度国家级服务业标准化试点项目的通知》正式发布，美团申报的“互联网+旅游”服务标准化试点项目获立项。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/9EBD0FC29BAF3559BB02C79B1F1EEDCF5DD13CE3_size236_w740_h354.png" />u003c/p>u003cp>为落实文化和旅游部“限量、错峰、预约…