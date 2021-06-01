通胀效应必须与利率走势和经济增长相结合 看好周期股-资讯-友财网-为互联网投资者而生-最权威的外汇贵金属资讯网站-yocajr.com

5月，美国股市表现平平。尽管标准普尔500指数连续第四个月实现上涨，但却是自2020年1月以来幅度最小的一次，仅上涨0.55%。纳斯达克100指数本月收跌，是自去年10月以来表现最差的一个月。 【友财网外汇资讯】-5月，美国股市表现平平。尽管标准普尔500指数连续第四个月实现上涨，但却是自2020年1月以来幅度最小的一次，仅上涨0.55%。纳斯达克100指数本月收跌，是自去年10月以来表现最差的一个月。 表现不佳的背后源于市场对通货膨胀的担忧。4月美国CPI同比增长4.2%，2008年9月以来最高水平；扣除能源和食品的4月核心CPI同比上涨3%。4月美国核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升3.1%，1992年以来的最高水平。 从历史表现来看，防御性行业通常与高通胀呈正相关的关系，但富国银行表示，现在的情况有所不同。 富国银行投资策略师Ken Johnson在一份报告中写道：“通胀效应必须与利率走势和经济增长相结合。我们预计，随着利率温和上调，到2022年，经济将保持强劲增长。”他认为，这将利好周期性板块，其中包括工业板块、材料板块和能源板块。而日用消费品和公用事业板块的吸引力则相对…