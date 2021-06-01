平坝：“三改”民生工程助力新型城镇化-新华网

为进一步统筹存量和增量、传统和新型基础设施建设，加快构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，增强基础设施对新型城镇化发展的支撑能力，今年，平坝区住建局将着力打造“三改”民生工程，加快推进平坝新型城镇化 今年，平坝区计划改造城镇老旧小区共31个、2579户，现已完成方案设计和施工图设计工作。已获得的住建部专项资金和省级补助资金457.68万元；背街小巷改造方面，2021年度该区背街小巷改造任务共12条，现已完成摸底调查工作，主要有沿街住户、人数、商铺、学校、医院、旅馆、超市、吸纳就业人数、道路存在的问题等方面的内容，需改造资金约2160万元；棚户区改造方面，平坝区累计实施棚户区改造计划19705户，其中，拆迁类11548户（货币补偿8740户，产权调换2808户），综合整治类8157户。 下一步，平坝区将多措并举筹集资金推进项目建设，在考虑群众自愿的基础上，采取群众自筹加政府补助方式筹集资金。同时将联合城管（综合执法）、自然资源、市场监管、乡（镇、街道）、村（居、社区）等部门通力合作，发动广大群众积极参与和监督，共同打造共建共治共享的社会治理体系，不断解决群众的揪…