《候鸟》6月11日开启“旅行” 主演王姬母女来渝分享山城印象

王姬和女儿高丽雯在电影《候鸟》里也饰演母女。华龙网-新重庆客户端记者 张质 摄 由王姬、高丽雯母女携手主演的电影《候鸟》将于6月11日上映。这部亲情片，以一段真挚的母女故事为观众带来温暖与治愈，并重新探讨何为新时代背景下的“孝”。31日，该电影的两大女主角王姬、高丽雯来到重庆，分享她们拍摄背后的故事。 电影《候鸟》讲述了一对母女之间关于亲情的遗憾，展现了漂泊青年无法与父母团圆的现实烦恼。片中，高丽雯饰演一名多年在外打拼的年轻女孩单飞，在现代职场的拼搏中渐渐远离自己的亲人。某天，她突然接到母亲方文芝（王姬饰）患上重病的消息，为了帮母亲完成看大海的心愿，女儿决定亲自开车带着母亲开启旅行。一路上，二人经历各种各样的喜怒哀乐，更加贴近彼此的内心。然而就在母亲的愿望快要完成之际，一个惊天秘密也被揭开。 电影《候鸟》总导演张运防。华龙网-新重庆客户端记者 张质 摄 路演现场，王姬、高丽雯和导演张运防与观众热烈交流互动，分享戏里戏外的诸多真实感受。“在这部电影里，我们母女演绎母女，每一分钟都是在享受和感动，”王姬回忆，“有一场戏是女儿掉在水里了，水冷得刺骨，当我见到她时，嘴都已经冻得张不开了，作为戏…