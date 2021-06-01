【看天下】小区居民投诉“102路非法运营”2020年最新季精彩上演 第10页

留言信息 网名 旅馆 标题 立刻查清车辆有多长站台有无人 时间 2021 / 05 / 27 102路公交的疯狂挑衅！现场彻底丧失监管！如此嚣张，必定投诉到领导撤职罢官为止！强烈要求102路公交立刻搬走，停止小区内非法运营！天天疯狂挑衅，小区不堪重负，里外彻底堵死！必须紧急处置！两百米不到的凤山门公交总站依然闲置！必须给个说法！ 因66路终点站馒头山为路边站，道路狭窄，无回车场地，你现在居然还要说考虑安全因素，站台工作人员连续全部旷工！深更半夜102公交车小区里转不过弯半夜玩特技,十分钟也出不去小区的视频，你要不要，要了之后你就搬走并且为之负责？小区里倒车十分钟这样很安全是吗!天天逃避事实，胡编乱造，极其不满意！强烈要求彻底整改，严厉追责！ 回复信息 您好，凤山门公交站目前已有公交线路，并不存在开阔的情况。同时，如将102路迁移至凤山门公交站，势必会影响南星桥附近居民的出行，考虑到公交为更多市民提供出行便利的特性，故暂不考虑迁移站点。102路为比亚迪纯电动公交车， 针对反映情况，我司进一步强化内部管理工作：一是继续严格执行规范停车、禁止鸣号等相关制度；二是继续要求102路司机在南星桥站…