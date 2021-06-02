大国小鲜@新发展理念河北承德：“旅游+” 融合发展处处生花

避暑山庄文创雪糕。记者廉明坤 摄 “不仅创意十足，味道还超级好，木质手柄都精致如书签，我一定好好收藏。”“种草好久了，网上风靡的避暑山庄文创雪糕，终于见到本尊了，好吃好看好玩，还有点儿舍不得下嘴呢。”漫步在山庄夏日的古色古香之中，“大国小鲜@新发展理念”网络主题宣传活动采访团成员们对最近网上十分火爆的避暑山庄文创雪糕赞不绝口。 作为世界文化遗产、国家 级旅游景区、全国重点文物保护单位、中国四大名园之一，承德避暑山庄始建于1703年（康熙四十二年），占地564万平方米，是世界现存最大的皇家园林，也是承德极具代表性的地标之一。园内亭、阁、轩、榭、庙宇等120余组景观，融南秀北雄为一体，集全国名胜为一园。置身其中，游客可以畅快淋漓地感受博大精深的园林艺术，品味积淀丰厚的文化底蕴。 近年来，承德依托优质的旅游资源和深厚的文化积淀，加快国际旅游城市和国家全域旅游示范区建设，致力于将生态优势转化为经济优势，大力发展康养绿色产业，着力打造休闲旅游“网红”打卡地，旅游业正步入高质量发展新阶段。 避暑山庄烟雨楼。资料图 文旅融 乡村兴 旅游经济多点开花 与时空对话，梦入避暑山庄。在万树园，真实还原土尔扈…