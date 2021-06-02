IATA认为：政府为了规避风险从而延长旅行危机美国旅行iata英国_手机网易网

中国航空新闻网讯 ：根据路透社报道，2021年5月28日,IATA负责人认为政府过度规避风险，延长了旅游业的危机，但期望下半年的前景会有所好转。 IATA总干事WillieWalsh 期望疫苗有效性的积极数据能够说服各国政府放宽限制，因为持续的限制，大多数国际航空旅游在大流行发生近18个月后仍旧低迷。 Walsh提出政府过于规避风险，需要改变规则，表明接种疫苗或进行检测的 旅行 对于一个国家感染率影响很小。 Walsh称：航空业危机最初来自于健康大流行，但实际上是政府施加限制引起的，他还特别提到了 英国 要求所有入境的人至少要进行两次COVID-19检测并进行隔离.事实上名单上的许多国家传播率非常低，比如 美国 、西班牙、法国、意大利等地。 英国则表示其对国际旅行的返回采取谨慎态度旨在优先考虑公共卫生。 英国交通部发言人说：国家分类是根据一系列关键因素的证据和分析来指导的，而这些关键因素包括感染率，关注变量的流行以及国家获得可靠的科学数据。 英国与美国的疫苗接种水平很高，这使得Walsh有信心在2021年6月份两国之间将开通一条旅行走廊。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)…