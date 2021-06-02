文旅部发文支持旅行社发展 将加强政策扶持文旅部税务总局增值税财政部旅行社_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）6月2日， 文旅部 发布了《关于加强政策扶持进一步支持 旅行社 发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，文旅部及各地文化和旅游行政部门将支持旅行社积极应对经营困难，有效降低经营成本，推动旅行社经营全面恢复和高质量发展。 与此同时，《通知》还显示，按照国务院深入推进"放管服"改革工作要求，落实《优化营商环境条例》关于"推广以金融机构保函替代现金缴纳涉企保证金"的规定，创新旅游服务质量保证金（以下简称"保证金"）交纳方式，减轻企业现金流压力。加大政策和资金支持，拓展旅行社发展空间。不仅如此，各地文化和旅游行政部门要积极落实《文化和旅游部中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于抓好金融政策落实 进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展的通知》（文旅产业发〔2021〕41号）要求，联合当地人民银行分支机构、银保监局、相关金融单位，抓好金融政策落实，着力纾解旅行社面临的阶段性困难。 值得一提的是，《通知》中还包含了税收减免有关政策，对于符合 增值税 小规模纳税人条件、月销售额15万元以下（含本数）的旅行社，可根据《 财政部 税务总局 关于明确增值…