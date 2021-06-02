上海和美国盖瑟斯堡2021年6月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，将于美国东部时间6月7日早上8:00召开投资者电话会议全面解读其高度差异化的CD73抗体uliledlimab的1期临床研究成果。

天境生物电话会议信息

天境生物诚邀所有投资者及分析师通过Zoom收听将于美国东部时间6月7日上午8：00召开的电话会议。

会议链接：https://zoom.us/j/99293081819?pwd=aHJjQ0o4Uk9kUEtzeHI1dngzUGREUT09

会议ID：992 9308 1819

会议密码：942873

关于Uliledlimab (TJD5)

Uliledlimab（也称为TJD5）是天境生物自主研发的一款高度差异化的CD73人源化单克隆抗体。CD73在肿瘤细胞上表达，是一种催化单磷酸腺苷（AMP）向腺苷转化的限速酶，而腺苷在肿瘤微环境中有免疫抑制作用。Uliledlimab以非底物竞争的方式有效的与CD73结合，从而起到降低腺苷水平和提升抗肿瘤免疫细胞活性的作用。临床前研究显示，uliledlimab通过与CD73二聚体内部结合的独特方式产生有效的抗肿瘤活性，其与免疫检查点类药物如PD-1抗体或PD-L1抗体联用有望提升肿瘤治疗协同疗效。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物联系人

投资者咨询

The Piacente Group, Inc. Emilie Wu [email protected] +86 21 6039 8363

相关链接 :

http://www.i-mabbiopharma.com

天境生物将召开投资者电话会议解读Uliledlimab的1期临床研究成果 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com