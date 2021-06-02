仓廪实而知礼节，衣食足而知“旅行”，这是真的吗？

u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/D3CB92EC9776226B4F3C923D83BBA57DD651917C_size353_w640_h426.png" />u003c/p>u003cp>作为一款旅行车，宝骏Valli最大的优势是什么？几乎没有对手；那最大的劣势呢？几乎没有对手。u003c/p>u003cp>没有对手互相竞争意味着，它几乎可以独吞这块蛋糕，但同时没有对手互相刺激意味着，这个价位区间的这块蛋糕，很难做大。u003c/p>u003cp>一名优秀的猎手，同时需要扮演好一个诱惑的猎物——无论是对消费者还是对手，不能让大家总是心动、观望，他们动手了，你才好下手。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/16687D11173C2A71546B27ED5DBE2C01EB4978C6_size144_w640_h401.png" />u003c/p>u003cp>其实Valli也不算什么…