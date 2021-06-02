携程：高考房平均间夜价375元 成渝预定量全国前五_腾讯新闻

高考临近，考生高考房预定了吗？携程数据显示，截至6月1日，今年高考房预订量Top10城市分别为：上海、北京、重庆、长沙、成都、南京、厦门、杭州、青岛、天津。从价格来看，今年高考房平均间夜价格为375元。对比2019年略有下降。 携程数据显示，在高考时间不变的情况下，今年高考房的整体预订时间对比2019年有所延后。这从侧面反映出，面对高考，2002年左右出生的考生似乎比前辈更加“淡定”。 从预订情况来看，为方便考试，考点1到2公里以内的酒店备受考生喜爱。在酒店的选取上，高星酒店是不少考生的首选。高星酒店房间的宽敞度、舒适度、私密性，以及高楼层更静音等因素，能为考生休息“神助攻”。不过，也有部分高性价比、距离考点较近的酒店受到追捧。休息好、不迟到、保持良好状态，依然是今年高考生的首要目标。 通过携程平台搜索可看出，6月5日到6月8日，很多推出高考房的酒店已经满房。携程酒店相关人士表示，很多高考房的用户都选择在考试前1天入住，一个推测的结果是，6月5日或将迎来高考房的入住高峰。 另一方面，考场周边的钟点房预订也热度满满：选择在考试中午间隙“小憩回血”的考生，也大有人在。携程数据显示：今年高考…