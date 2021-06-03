酒店品牌焕新 巨头开打存量市场大战经济型汉庭华住酒店宜必思_手机网易网

随着疫情防控的向好、旅游出行需求的增加， 酒店 市场的生意也逐渐好转。在此情况下，各家酒店集团也瞄准酒店存量市场，悄然开启了争夺战。6月3日，临近端午节还有不到两周的时间，然而近期不少酒店品牌都悄悄开始了升级举措。据了解，近期包括 华住 集团旗下的桔子水晶、首旅如家旗下的部分门店都纷纷进行了升级改造，甚至一些国际酒店品牌也加入其中。北京商报记者还注意到，不少连锁酒店针对加盟业主担心的收益问题进行了提升。在业内人士看来，由于各大酒店集团在疫情变化之后加速扩张，增量酒店市场的竞争也在加剧，而如何提升加盟门店收益也成为各家必须要思考的问题。最终，未来连锁酒店该如何把握好市场机遇，还是要看各家酒店的操作。 酒店品牌升级悄然开启 随着商旅人群的结构逐渐发生变化，各大酒店也慢慢从自身的存量市场"下手"，通过品牌的加速升级、布局，以试图寻求更多的市场份额。北京商报记者注意到，最近，就有不少酒店集团在加紧布局旗下连锁酒店品牌的升级。 近日，华住旗下中高端酒店品牌桔子水晶"晶美人生"2.0版产品正式亮相。伴随着新产品的亮相，桔子水晶也完成了风格的转变和功能的升级，从个性化酒店升级为商务型酒店。桔子水晶相…