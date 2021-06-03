红旗谱｜英雄儿女：永远在祖国最需要的地方

阅读提示 2020年10月22日，中共中央、国务院、中央军委向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。 获颁纪念章的河北省志愿军老战士老同志，共计1万余人。 在这份长长的名单中，有52位回国后又投身到新中国地矿事业，大部分人先后加入中国共产党。 共产党员、志愿军战士、地质工作者，共同身份和人生选择背后，是他们共同的信念和誓言：祖国哪里需要，我们就去哪里。 战争时期，和平年代，他们都不愧为“最可爱的人”。 河北地质博物馆展出的地质工作服和安全帽。 河北日报记者 李冬云摄 从英雄儿女到找矿先锋 2021年3月18日，省人社厅省表彰奖励办公室。 工作人员张本军从电脑存档中，调出《河北省“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章颁发对象信息统计表》。 纪念章颁发对象，为截至2020年1月1日健在的出国作战的志愿军老战士老同志、为战争服务的后勤保障人员、停战后在朝鲜帮助恢复生产建设的人员。 河北省共计1万余人。 一个个名字从电脑屏幕上滚动而过，在“工作单位”一栏，有一个行业高频率出现——“地矿”。 “省地矿局地质一队”“省地矿…