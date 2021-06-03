三个男人一台戏，王兴、宿华、梁汝波沉迷本地生活大众点评王兴短视频美团携程_手机网易网

图片来源@视觉中国 文丨青年投资家俱乐部 江西老表与湖南老铁在本地生活，正想着如何“吃”了福建人。 儿童节前夕，快手在经历过小鹿乱撞、忐忑试探、眉目传情后，正式与本地生活确立关系。 在同城入口开放了“特惠团购”、“榜单推荐”、“快手517”版块，并在中国最大的流量池微信上线了“吃喝玩乐在快手”小程序，宿华带领下的快手走入了本地生活深水区。 湖南老铁忙着打入本地生活的同时，江西老表也在本地生活忙前忙后。 进入2021年以来，抖音明显加快了在本地生活的布局。 2月，抖音在北京、上海、杭州等热门城市同城页面增加团购功能入口；4月，抖音内测地图服务与OTA服务，抖音在本地生活的出手越来越多。 而在抖音、快手大举进军本地生活时，行业领头羊 美团 近期却水逆不断。2020年12月，作为打造本地生活重要一环的社区团购迎来政策监管，市场监管总局联合商务部针对社区团购乱象制定“九个不得”；5月，美团再遭市场监管总局关于“二选一”的反垄断调查，而再早之前美团还被不少商家抵制过， 美团牢不可破的本地生活大帝国似乎出现了缺口。 对于本地生活这个万亿美元的大市场，除了抖音、快手磨刀霍霍外，阿里旗下的高德地图、口…