上海2021年6月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第三方检测认证机构TUV南德意志大中华集团（以下简称“TUV 南德”）于第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会暨论坛（SNEC）期间与天合光能有限公司（以下简称“天合光能”）达成光伏组件产品全方位战略合作协议，此次全方位的战略合作协议签署将进一步加深双方在新能源领域光伏产品的一站式技术服务的合作与发展。TUV 南德智慧能源副总裁以及南德新能源汽车检测（江苏）有限公司总经理许海亮、天合光能质量高级总监赵梦宇等一席嘉宾共同出席了该签约仪式。



TUV南德与天合光能双方代表合影留念

TUV 南德作为天合光能最值得信赖的合作伙伴之一，在智慧能源领域已有多年合作交流，不定期开展新兴技术标准规范以及IEC标准新动向的交流活动。基于长期新能源光伏产品检测认证的合作，此次合作的业务范围将有所拓展，包含并不限于组件检测和认证业务等。

TUV 南德许海亮在签约仪式上表示：“我们很高兴看到天合光能一直在快速健康的发展，不断扩大其全球市场份额。此次战略合作协议的签署意味着双方的合作取得了重大突破，双方将就产品检测和认证、供应商评估、新产品研发、工艺优化、户外实证等方面进行更为深入的战略合作。根据双方的合作协议，TUV 南德将为天合光能定制符合其业务发展需求的服务方案，诸如智慧能源解决方案等通过与天合光能的强强合作实现联合发展，持续务实地为行业健康有序发展做出绵薄之力、贡献出更多有价值的技术服务。”

天合光能赵梦宇则在签约仪式上对TUV南德长期以来的技术支持表示感谢，“TUV南德与天合光能已有多年的良好合作关系，TUV南德以其严谨的专业精神和高品质的检测认证技术服务，为至尊系列组件产品走向全球保驾护航。随着天合光能业务的不断拓展，除了传统认证和测试服务以外，TUV 南德还将提供更为广泛的专家技术指导和培训、增加差异化测试项目、户外实证研究分析、更多地参与到天合光能的新产品研发。同时，针对天合光能在全球地区的智慧能源整体解决方案业务拓展，我们也将与TUV南德开展更为全面的合作。”

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TUV南德与天合光能签署全面战略合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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