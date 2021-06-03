上海2021年6月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年的《财富》美国500强排行榜日前发布，全球零售服饰领导企业Gap集团再次上榜，列第221位，在时尚类公司中名列前茅。

美国《财富》杂志按上一财年的营业额为标准，每年评选美国的500强企业。Gap集团以138亿美元的营业额位列本次500强的第221位。

Gap集团是美国和全球最大的零售服饰公司之一，于1969年创立。创始人Don Fisher和Doris Fisher夫妇，因为对当时在百货商场里购买裤子的体验不甚满意而在旧金山的海洋大道上开了自己的小店，希望让更多人能更容易、更愉悦地买到合适的牛仔裤。

令他们没想到的是，通过那家小小的店铺，他们缔造了全球最大的服饰零售公司之一，创造了一种全新的购物方式和体验。

经过半个多世纪的发展，目前Gap集团已成为全球零售服饰领域的一家领先企业，旗下拥有Old Navy、Gap、Banana Republic和Athleta等以目标为导向的生活品牌，专注于为男士、女士以及婴童提供服装、饰品及个人护理产品。Gap集团利用其全渠道能力，将数字世界和实体门店无缝链接起来，通过直营门店、加盟店以及电商渠道，使旗下产品销往全球90多个国家和地区。

在“平等包容，用心打造”这一目标的引领下，Gap集团以创造顾客喜爱的产品以及购物体验为宗旨，同时坚持为员工、社区和地球做正确的事。近年来，盖璞集团屡次被《财富》杂志和汤森路透等第三方机构评为“全球最受赞赏公司”、“改变世界的公司”和“最具多样性和包容性的公司”等。

Gap于2010年11月进入中国市场，在上海设立大中华区总部。目前，Gap品牌在大中华区共设有门店200多家，覆盖上海、北京、深圳、广州、台北、成都、杭州、南京、西安、沈阳、武汉、重庆、苏州、佛山、三亚和湖州等约40个各线城市，同时通过线上渠道服务各地顾客。

《财富》美国500强出炉 Gap集团位居时尚类公司前列 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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