香港2021年6月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国联合网络通信（香港）股份有限公司（“中国联通”或“本公司”）（香港联交所编号: 0762）在权威财经杂志《金融亚洲》（FinanceAsia）举办的“2021年度亚洲最佳管理公司评选”中荣获专业投资者及分析师评选为“亚洲最佳电信公司”第一名。在是次评选中，中国联通同时荣获多个奖项，其中包括：

“ 亚洲最佳电信公司 ” 第一名

亚洲最佳电信公司 第一名 “ 中国最佳管理上市公司 ” 第一名

中国最佳管理上市公司 第一名 “ 中国最佳首席执行官 ” 第一名

中国最佳首席执行官 第一名 “ 中国最佳投资者关系 ” 第一名

中国联通能够获取上述殊荣，显示中国联通不断努力完善公司治理和提升执行力，深受专业投资者及分析师认同，并为亚太区内领先水平，特别是公司积极助力疫情防控，坚定实施聚焦创新合作战略，加快推进全面数字化转型，网络共建共享成绩斐然，混改效能进一步释放，公司在高质量发展道路上继续迈出坚实步伐。中国联通衷心感谢资本市场和投资者对公司的支持和信任。

作为亚太地区最具权威的财经专业杂志之一，《金融亚洲》至今已经连续二十一年举办“亚洲最佳管理公司评选”。 今年度的评选结果由全球众多基金经理及投资分析师投票选出在管理、投资者关系、环境保护、社会责任及公司治理等各个领域表现领先的亚洲公司。

中国联通获评选为「亚洲最佳电信公司」第一名 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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