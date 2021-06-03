旅游、喝茶、约谈及拘留 中共严防六四言论

【大纪元2021年06月04日讯】 六四 32周年前夕，北京、湖北、四川及贵州等地，众多异议人士、维权人士或访民近期接到当局警告，不得议论六四、发纪念六四图片和文字，违反者被拘留。当局为了万无一失，将部分异议人士带离居住地强制旅游，也有的三番四次被国保约谈，要求短暂封口。 本周四（6月3日），成都居民王小姐告诉自由亚洲电台，最近三天，几乎每天都被当地警察约谈，谈话内容无非是一句话“不要说 六四 ，最好闭嘴”： “今天是6月3日，上午11时左右，警察又找我喝了茶，尽管我当时告诉警察，我正忙着买菜做饭，下午还要去医院，但是对方还是要求必须和我见一面。买完菜回来后，我们在我的小区门口见了一面，聊的内容主要是，再次要求我绝对不能在6‧4事件上发言发文，也不要在100周年这个问题上发言发文。警察特别强调，只要发言发文，肯定从重处罚。” 另一位张女士告诉本台，这几天，她的几个朋友被软禁在家，失去人身自由： “我所认识的朋友是外地的，他们现在被半软禁在家里，并把他的手机没收，只能在家里照顾两位老人，不能出门，这种状况要持续一周左右。现在各地的维稳模式大致相同，一句话就是把你禁锢在家，他（警察）如觉得…