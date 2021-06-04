旅游、喝茶、约谈及拘留 中国各地严防六四言论(图)

北京 六四32周年前夕，众多异议人士、维权人士或访民近期接到当局警告，不得议论六四、发纪念六四图片和文字。（图片来源： 看中国/庞大卫） 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 【看中国2021年6月4日讯】 六四 32周年前夕， 北京 、湖北、四川及贵州等地，众多异议人士、维权人士或访民近期接到当局警告，不得议论六四、发 纪念 六四图片和文字，违反者被拘留。当局为了万无一失，将部分异议人士带离居住地强制旅游，也有的三番四次被国保约谈，要求短暂封口。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 本周四（6月3日）成都居民王小姐告诉自由亚洲电台，最近三天，几乎每天都被当地警察约谈，谈话内容无非是一句话“不要说六四，最好闭嘴”： “今天是6月3日，上午11时左右，警察又找我喝了茶，尽管我当时告诉警察，我正忙着买菜做饭，下午还要去医院，但是对方还是要求必须和我见一面。买完菜回来后，我们在我的小区门口见了一面，聊的内容主要是，再次要求我绝对不能在6‧4事件上发言发文，也不要在100周年这个问题上发言发文。警察特别强调，只要发言发文，肯定从重处罚。” 另一位张女士说，这几天，…