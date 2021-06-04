【转型进行时】旅游“新三板”：有颜值更有口碑(上)文旅黄河山西省

原标题：【转型进行时】旅游“新三板”：有颜值更有口碑(上) 来源：山西日报 黄河、长城、太行是中华民族的鲜明文化符号，我省同时拥有这三大文化符号，使山西文旅版图熠熠生辉、分外精彩。做大做强观光旅游，同步推进休闲度假、康养旅游发展；三条一号旅游公路，极大解决了山西旅游交通瓶颈问题；通过景区建设，构建真正适合广大人民群众需要的产品体系，把资源优势转化成为产品优势……围绕三大旅游品牌打造核心景区，我省正在做深做优文旅融合发展这篇大文章。 立足资源优势 建设国际知名文化旅游目的地 黄河是中国的母亲河，更是山西的母亲河。在山西，很多著名的景点，壶口瀑布、碛口古镇、老牛湾、乾坤湾，都与黄河有关。 长城是中华民族的重要象征，在山西境内绵延3500多公里，经过8市40县（区），更跨越了从战国到明朝漫长的历史。长城，赋予了三晋大地雄伟壮观的风景和深厚的历史文化内涵。 大美太行在山西。千百年来，巍巍太行护翼着三晋大地，也挺起了中华民族的脊梁。这里独树一帜的旅游资源，为沿太行旅游带的开发提供了得天独厚的条件。 立足黄河、长城、太行三大品牌优势集聚一省的独特禀赋，我省正在加快把文化旅游业培育成全省战略性支柱产…