端午假期六成游客选择省内游 高星酒店预订占比近五成端午旅游酒店_新浪科技_新浪网

记者 唐莹莹 实习生 郑沁霖 随着端午节临近，多家在线旅游平台上相关的出游产品预订情况持续走高。根据携程的预测，今年端午节出游人次将达到1亿人次。 携程披露的数据显示，截至6月2日，通过携程预订的旅游订单量同比增长135%。 多家在线旅游平台预订的情况显示，由于受到假期长度制约，端午小长假的探亲、旅游度假等出行需求主要以中短途为主，其中“亲子游”、“闺蜜游”等成为此次端午出行的新趋势。 机票均价较“五一”下降约三成 从同程旅行发布的报告可以看到，在航运方面，国内民航机场端午期间的客流高峰预计将出现在6月11日和6月13日两天，分别为假期前一日和假期第二天。在铁路运行方面，重庆、长沙、成都分列2021年端午假期全国铁路到达城市的前三位。 从价格来看，马蜂窝平台预订数据显示，端午期间的机票均价在890元（含基建燃油费）左右，高于2019年同期49%。不过环比来看，同程旅行的数据显示，由于端午假期的长途出行需求占比相对较低，端午的机票平均价格较今年的“五一”长假下降了三成左右，平均票价约为670元（不含机建燃油费），以放假前一日的机票最贵，平均价格为742.3元。 截至6月2日，通过携程预订…