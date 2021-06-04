大数据杀熟迎来终局携程大数据_新浪科技_新浪网

原标题：大数据杀熟迎来终局 图片来源：pexels-Markus Spiske 你被“杀熟”过吗？ 设定同一个目的地，两个账号同时、同地打车，却发现一个便宜、一个贵；同样一杯咖啡，不仅价格不同、配送费居然也不同…… 大数据已经融入人们的工作生活，用户的每一次搜索、浏览、下单行为，都向商家和平台刻画出自己的身份信息和消费偏好。因为老客户更容易产生交易，就是这样日渐清晰具体的用户画像，让部分商家和平台动了“杀熟”的歪心思。 从2018年起，利用数据区分消费者、进而实施差别待遇（如差异化定价）的“大数据杀熟”行为就屡次进入公众视野。 花式“杀熟”蔓延至各领域 据界面新闻等多家媒体历史报道，2018年初就有用户爆料自己和朋友在携程上预订酒店，发现经常遇到预订房型一样、价格不一的情况。当即也有电商业内人士表示，这种方式违反了《消费者权益保护法》的公平、诚实、信用原则，侵犯了消费者的知情权并涉嫌价格欺诈。 一石激起千层浪，遭遇“杀熟”的经历引得不少消费者的共鸣，彼时携程遭遇到多方的口诛笔伐。 后来携程联合创始人、执行董事局主席梁建章主动回应过大数据杀熟的问题。据环球网报道，梁建章表示“大数据杀熟是…