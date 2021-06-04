十大专项行动打好建设国际消费中心城市“组合拳”吸引力消费圈旅游_手机网易网

5月31日，北京市召开建设“国际消费中心城市”媒体通气会，记者在会上获悉，北京市将通过实施“十大专项行动”，培育建设具有北京特色和全球影响力的国际消费中心城市。 这十大专项行动包括打造优势互补、特色凸显的消费地标；推广数字消费新场景，试点建设“智慧街区”；培育北京“网红打卡地”，释放文旅消费潜力；扩容提质会展消费，打响会展消费城市名片等。北京将提升消费集群国际竞争力，依托华贸、国贸、SKP等商业综合体，加快形成千亿级国际化商圈。建设一批国际特色街区，打造“第二个三里屯”。打造京津冀城市消费联合体，建设环京2小时 旅游 消费圈 。将通过细化19项主要措施，释放文旅消费潜力，推出300个“北京网红打卡地”。（6月1日新京报） 建设国际消费中心城市，无疑是新时代对于北京提出的新要求。毕竟，消费水平是一个城市商业繁荣的重要标志，是一个城市经济活力的“晴雨表”，更是一个城市营商环境的直接展现。当前，北京正在建设“四个中心”的道路上不断向前，而建设国际消费中心城市，无疑将为北京未来高质量发展营造一流的消费环境。 打好“创新”拳，推动北京城市消费更具 吸引力 。面向未来创新发展是城市消费能够持久保持…