携程：端午或有1亿人次出游 超六成游客选择省内游

还有10天左右就是端午节了，你准备去哪儿？6月2日，携程发布《2021年端午节预测大数据》，以多维度数据展现疫后端午节的旅游趋势。数据显示，端午节国内旅游市场持续向好，居民出游依旧意愿强烈，从当前的报名情况来看，今年端午出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计出游人次将达到1亿人次。 携程数据显示，截至6月2日，通过携程预订的旅游订单量同比增长135%。随着端午节的临近，旅游市场将逐步迎来报名高峰期。 其中，北京、上海、杭州、成都、南京、重庆、长沙、深圳、青岛、西安位列最热门目的地前十名。 端午中短途游火热 超六成省内游 今年端午节连休3天，相较五一长线游降温，消费者主要以中短途出游为主。来自携程的数据显示，当前近五成游客报名300公里内的周边游；超六成游客选择省内游。 根据行政区域划分，报告发布了华北、华东、华中、华南、华西、西北、东北七大区域端午节的周边热门度假景区。 疫情导致人们旅游方式改变，周边游在近一年中备受青睐。报告通过对比疫情前后（2019年及2021年）两年端午节热门景区订单，发布了端午节周边游十大黑马景区：分别是南京玛雅海滩水公园（增长32倍）、杭州烂苹果乐园（增长…