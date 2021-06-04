西藏错那县麻麻门巴民族乡麻麻生态文明小康示范村：景美 人和 村富

走进西藏自治区山南市错那县麻麻门巴民族乡麻麻生态文明小康示范村，一栋栋藏式小楼整齐排列，街道干净整洁，临街的人家大多挂着“家庭旅馆”的招牌。 麻麻门巴民族乡党委副书记赵恒告诉记者：“现在，麻麻村106户群众中，84户开办了家庭旅馆，户均年增收三四万元。” 麻麻村只是错那县边境小康村建设取得丰硕成果的一个缩影。 近年来，错那县重点围绕边境小康村建设，扎实推动实施以“神圣国土守护者 幸福家园建设者”为主题的乡村振兴战略，团结带领群众走出了一条小康村建设推动边境繁荣发展之路。截至目前，该县规划建设的27个边境小康村已建成23个，惠及群众1292户3966人。 示范建设 深入推进 如今，利用小长假到勒布沟“吸氧”，已成为不少群众特别是高海拔地区群众的“首选”。勒布沟的出名，缘于麻麻门巴民族乡麻麻生态文明小康示范村的建设。 麻麻生态文明小康示范村从2014年开始建设，到2015年入住、2016年开办家庭旅馆，该村群众卓玛是参与者，也是受益者。她说：“现在，我虽然不开茶馆，专营家庭旅馆了，一年的收入同样能增加10万元左右。” 2016年，卓玛利用“小康房”办起了拥有5间客房、10个床位的家庭旅馆，…