“家乡好街·请您来逛” 济南这些街区等您来打call！_旅游+_大众网

手机查看 6月5日是山东步行街“金日逛街”活动的首个“逛街日”，济南作为山东省“家乡好街·请您来逛”活动启动仪式主会场，这些街区提前谋划，做足功课，火力全开迎接首个“逛街日”的到来。 泉城路：“泉城yes”潮玩时尚 激情6月，火红6月，泉城路各大商业综合体和街区运营团队充分利用“金日逛街”活动的宣传绝佳时机，将举办以汽车、快消品、手艺品及医美推广为主的消费嘉年华活动；开展以“音乐相聚，乐嗨不停”为主题的耳立MINI音乐节，并将联合众多商家举办“网红零食免费尝”特惠展销活动；为增强游客互动，增加巡回小火车、旋转木马、泡泡球等儿童娱乐设施，真正通过丰富多彩的活动，促进消费回升和潜力释放。逛市集、品美食、听音乐、玩游戏……这里有超酷的集装箱涂鸦、网红美食、文创潮品、街头演出，本周六，济南泉城路不见不散！ 世茂宽厚里：缤纷盛夏 潮流涌动 “逛街日”期间，宽厚里为营造浓厚的促消费氛围，将举办Coco“火星蹦迪大会”、“飞花令”诗词大会、“音越千年”国潮音乐会、花young发光派对等丰富多彩的主题活动，通过艺术家定制装置，搭配艺术亮化，融入小型演出、娱乐广场，集合宽厚里酒吧、咖啡、手作商户等嵌入…