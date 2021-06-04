闪亮开源黑客松 浪潮云海展现Venus硬核实力 荣获“超级项目组”称号

北京2021年6月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，2021年第十二届中国开源黑客松（Hackathon）在京落下帷幕，浪潮重点参与的OpenStack项目组在全部13个项目组中脱颖而出，喜获本届黑客松“超级项目组”荣誉称号。

其中浪潮数据云计算高级架构师张百林与浪潮数据高级研发工程师刘元锋还分别获得OpenStack项目组以及kube-ovn项目组明星组员奖。

此外在本次黑客松上，浪潮还联合英特尔工程师针对新开源的可视化日志管理Venus项目进行了深度解读，并获得广泛关注。



超级项目组获奖合影



浪潮数据张百林总结OpenStack项目组黑客松贡献

自开办以来，黑客松作为开源开发者搭建交流沟通的互动平台，通过邀请业界顶尖的技术开发人员互相配合、解决开源社区新版本Bug，将促进开源技术的成熟及推广作为其长期秉承的初衷。一直以来始终坚持“开放代码、开放设计、开放开发、开发社区”的开源理念，用实际编程行动鼓励开发者技术创新、创意实践。

如今历经六载，本次活动更是成功吸引了诸业界多大咖联手协作：由中国开源云联盟指导，中国电子技术标准化研究院、英特尔、华为、腾讯联合主办，OIF基金会、Linux基金会、CNCF基金会、Ceph基金会、SODA基金会等开源基金会、开源社区、开源项目共同参与。

广泛覆盖MariaDB、PgSql、openGauss、Spark、Kubernetes、Istio、Envoy、OpenStack、Ceph、oneAPI、MindSpore、PiFlow、Kube-OVN、Edge Gallery、Kata、Greenplum、openLooKeng、XiUOS……参与者超百人，涵盖多个主流的支撑基础架构平台的开源项目，共建多个场景的全栈合作模式。

值得提及的是，浪潮作为“源于开源、馈于开源”理念的积极践行者，不断通过对开源开放技术的攻坚，突破开源版本在性能、大规模管理能力方面的瓶颈，助力业界共同构建开放统一的智能基础设施的重要角色之一，在活动中由浪潮数据云计算研发架构师逄立业重磅分享并解读了有关统一日志管理项目Venus的诸多精彩内容。



浪潮数据云海OS研发团队代表合影

作为开源并贡献社区的OpenStack日志管理项目，Venus产生主要取决于大规模部署条件下，针对OpenStack平台在日志存储、检索、分析等方面的核心需求。目前可以做到一站式满足日志的采集、清洗、索引、分析、告警、可视化、生成报告等需求，帮助运维人员快速检索问题，掌握平台的运行健康度，并在未来计划引用机器学习算法，快速定位IT故障及根因，提高运维效率以及平台管理的水平。



浪潮数据逄立业分享可视化日志管理Venus项目

具体来说在检索工作上，Venus主要提供了简单易用的检索方式，可以做到检索一切日志数据，定位日志上下文；分析上主要实现日志关联、字段数值统计，提供多场景、多维度的可视化分析报表；告警层面则将搜索转化为主动告警，实现海量日志中错误的“大海捞针”；定位主要是通过建立知识图谱和调用的链式关系，结合算法实现故障的快速定位等。目前Venus项目现已具备基本的日志分析处理功能，可以总结为：

全文/多维度检索：针对全文或已索引维度进行关键词检索（可模糊匹配）

多维度统计/展示: 对已索引的一个或多个维度的日志条数进行统计并展示

典型错误分析: 集成典型的错误分析，例如mariadb连接错误等

错误日志告警：当周期内错误日志条数超过阈值，进行告警并通知

调用链分析：对系统中的调用，根据global_requestid进行流程分析

API执行状态/耗时：对记录API调用状态的模块，可以统计API执行的状态和时间消耗

对此浪潮数据云海OS技术团队表示，Venus旨在打造一个开放的OpenStack日志管理平台，集合广大用户在日志领域的需求和实践，提供各场景日志分析并集成算法和知识图谱实现故障的快速定位，构建完备的日志运维场景，未来将会在采集、分析、展现、定位等诸多方面显著提升。

伴随5G、容器、边缘计算等技术的涌现，开源基础设施的构成更加广泛，新兴技术间的协作变得越来越重要。面对这一变化，浪潮数据针对边缘计算、大规模部署、跨云迁移等应用场景进行了深度优化，推进了开源项目之间的协作与整合，引领开源基础设施向融合化、智能化、规模化发展。

锁定未来，浪潮数据将持续以“开放、融合、敏捷、智能”的理念，打造云海OS硬核技术实力，围绕智算操作系统核心引擎的产品定位，以OpenStack、Kubernetes等开放基础设施为底座，持续构建起云数智一体化解决方案，推动企业数字化、智能化转型。

更多详情可关注浪潮云海官方微信

闪亮开源黑客松 浪潮云海展现Venus硬核实力 荣获“超级项目组”称号 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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