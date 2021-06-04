A.O.史密斯对话设计大咖 跨界聚力共筑理想人居

南京2021年6月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在家居生活日趋“智能化”的当下，如何打造人们向往的美好生活？如何让家“读懂”人们的需求与喜好？如何利用智能家居技术，更好地打造理想人居？

日前，由A.O.史密斯联合设计进化主办，腾讯家居丨贝壳战略支持的金腾奖“共筑理想人居”大咖对话，落地2021·ISH中国国际供热、舒适家居系统展。一场空间设计师与品牌制造商之间的高端对话引发了与会者的积极关注。

对话现场，美国A.O.史密斯集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步还带来了公司的最新力作 — AI-Link冷暖风水专业集成系统。用优质的全屋智能集成舒适系统，为理想人居空间提供支持，作为当下行业内独具特色的全屋智能集成舒适系统，它以“双能源混动”解决方案革新了供热系统标准，以“创新者的姿态”对上述问题给出了满意的解答。



活动现场

为了增加对话的丰富性和专业性，邱总还邀请了仲松设计事务所创始人、独立艺术家仲松，吴巍Design设计总监、共合设联合创始人吴巍，优居创始人蔡钺，设计进化总经理、腾讯家居闫虹亦共赴此约，聚势合力筑造理想人居空间。

AI-Link专业集成系统 “双能源混动”令人耳目一新

购买高品质智能物联家电，已成为中国家庭的消费新趋势。作为专业供暖、热水解决方案的领先企业A.O.史密斯，以多年的创新研发，强势推出智能物联系统 — A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统。发布会上，该系统重磅亮相，设计亮点纷呈，令观者耳目一新。

在发布会上，美国A.O.史密斯集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步、中国节能协会秘书长宋忠奎进行了致辞。邱步表示，“A.O.史密斯始终坚持创新，专注研发，在高端产品市场上，占有率一直保持领先。此次推出的 A.O.史密斯 AI-Link 冷暖风水专业集成系统，是我们的新赛道。预售期间，市场反响很不错。我们正积极与中国节能协会、广大设计师朋友深度合作，为消费者创造真正有意义的全新价值，探索更大的市场空间”。

宋忠奎对A.O.史密斯勇于创新的态度给予了充分赞许，“A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统从用户体验角度出发，真正做到双能源自适应切换，节能与舒适同步，是一个了不起的系统。目前，A.O.史密斯正积极与协会合作，参与主编设计、施工及验收规范的团体标准。行业的发展离不开这样的企业，感谢A.O.史密斯为行业做出的努力，相信通过双方的配合和不懈的努力下，整个节能舒适家居行业都会迎来巨大的改变。”

随后，在嘉宾们充满仪式感的揭幕下，A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统震撼发布。A.O.史密斯AI-Link智能物联系统，以“双能源混动”解决方案，革新供热系统标准，以创新者之势，为理想人居生活助力。同时，A.O.史密斯冷暖风水专业集成部门项目总监梁鲁晋，带来了A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统的精彩诠释。

行业翘楚跨界对谈 赋能设计营造独特空间美

激动人心的发布仪式过后，一场以“共筑理想人居”为主题的大咖对话如约而至。美国A.O.史密斯集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步与设计师仲松，吴巍，优居创始人蔡钺，设计进化总经理兼执行总编闫虹展开精彩对谈，现场妙语连珠、亮点纷呈。

基于服务客户多年的经验，邱步阐述了智能家居系统对理想居住环境塑造的重要性。他以一个巧妙的比喻开启话题：“理想人居生活如同一首交响乐，是多方合作奋斗的结果。其中，设计师是总指挥，而A.O.史密斯通过创新研发、标准化施工流程，提供了优质的乐器与乐谱。”他认为，集成、高效、节能的智能家居是大势所趋。在此基础上，A.O.史密斯通过IoT技术，推出AI-Link全联全控智能物联系统，针对以往智能家居系统高耗能、操作繁琐、学习难度高等痛点，提供了“冷暖风水专业集成”的解决方案，实现了节能与舒适的精妙融合。“A.O.史密斯在发声，希望激励行业和设计师们思考，如何将互联及数字化技术落地中国土壤、赋能设计，协助设计师营造独特空间美学”。

作为行业革新的先行者，A.O.史密斯未曾停止前进的步伐。邱步表示，“三分产品，七分系统。我们在各地建基地、培训施工标准，而不是简单挂牌推广产品，就是为了保证服务质量，确保每位消费者都能在家中享受优质的产品使用体验。”A.O.史密斯是一个有口碑、有责任的好企业，目前正稳步前行，通过与行业协会、专营代理商合作，积极推行一站式服务。同时，邱步指出：“产品创新源于观念的突破。在智能家居领域，A.O.史密斯愿意做有担当的企业，积极推动整个行业的发展。这是我们坚持不变的选择。”未来，A.O.史密斯将通过协同合作、标准体系化等措施，在为人类创造美好生活的道路上持续努力。

作为筑造理想人居的重要力量，设计师往往需要敏锐地捕捉用户痛点，选用优质家居产品解决空间问题，升华空间格调。对谈会上，仲松以设计师的身份，阐述了对理想人居的理解。仲松认为，“理想人居生活，是一种共识，是主观感受与时间维度的集合。”作为见证中国智能科技从无到有，从有到多，从多到精的见证者，在他看来，人们对于理想人居的认识将伴随着智能家居技术发展：“4G时代对市场的教育、数字化技术的储备和发展，属于初始阶段。进入5G时代，初始化已经完成，我们将迎来智能化时代。未来的理想人居生活，一定与智能家居息息相关。”



活动现场

对仲松来说，删繁就简的设计能为居住者提供简朴、中和的设计体验，家居产品应摈弃以往零散的、不成体系的设计。“为了营造完美的居住体验，我们要在繁杂的品类、品牌中筛选产品，还要与不同厂家沟通，耗费精力巨大，呈现的效果也具有不确定性。”而A.O.史密斯AI-Link智能物联全联全控的功能设计，可协助设计师和居住者摆脱繁琐的流程，与他的设计理念不谋而合，“理想人居生活，就是在技术上做加法，在应用上做减法。A.O.史密斯负责背后的技术和研发，增强产品集成性；设计师使用集成性高的系统，降低操作者使用负担。两者和谐共生，突显空间整体的美学体系。”

“好的房子是人们身处其中，却不知道自然在哪里终了，艺术在哪里开始。”在吴巍看来，理想人居是关注人类五感的居所。他秉持与万物为善的理念，以“创新·艺术·生活”三者相融的设计理念，打造展露居者本心与梦想的理想空间。在设计实践过程中，吴巍发现，“居住形态如同人体血管，传送的是人们看不见的舒适。为了营造这种舒适感，设计师投入了大量的精力，试图拼凑各种产品，组成满足不同居住需求的系统，但结果往往并不理想。核心原因就在于，产品彼此不对话”。因此，他致力于寻找统一的，有品牌的，产品之间能流畅沟通、控制的智能家居系统。

而A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统，居住者提供了“智慧舒适生活”的体验，缓解了吴巍的苦恼。“冬天穿T恤活动自如，夏天凉爽而舒适，屋内空气四季清新、沁人心脾，直饮水流量大，恒温热水无需等待……A.O.史密斯的系统设计思维紧贴用户需求，通过解决生活中的一个个小问题，聚少成多，让生活舒适度向前大迈一步。”因此，他也坚信，未来三十年是智能家居的时代。“一个个智能的系统，将组合成一处处智能的居所。设计师和工程师将联手，创造属于中国人的美好未来。”

现场，优居创始人蔡钺亦妙语连珠，从行业趋势和居住者生活观念的角度，利用其专业领域知识，剖析智能家居未来的发展之道。作为家居行业的洞察者，蔡钺亦是一名注重平衡空间美学及实用价值的消费者。现场，他分享了使用智能家居系统的切身体验：“家是自我对话、和家人亲密相处的地方。人们最基础、最底层的需求，一定是为自己和家人保障舒适的生活体验。”在此基础上，蔡钺指出，“舒适体验，首要要求是完备的售后保障。消费者不选择智能家居，往往是因为一些系统损坏频率过高，售后体验极差。相比之下，A.O.史密斯企业实力强大，具备专属工程团队，为智能家居产业注入了一剂强心针。”

随后，蔡钺基于行业数据，阐述近年来中国对舒适家居的需求变化。“近年来，中国许多大户型房子的成交量在上升，每年约有1700多万套房子在装修。在有房可住的基础上，人们开始追求舒适的居住体验。”蔡钺认为，舒适家居生活需要技术与设计驱动。在此基础上，他对全屋智能家居系统提出了展望，“面向未来的‘舒适家’，是让身心更舒适的‘智慧家’。身心的舒适与智慧，需要设计师与工程师不懈努力，协同合作。而A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统便是协同合作的产物，是智能技术与设计美学的集成者。未来，期待这个智能系统能走进中国人的家，让我们的生活更加舒适、智能。”

主题对话接近尾声，闫虹总结道，“在智能家居研发与设计史中，鲜有家电龙头企业代表与行业设计大咖共聚一堂，务实地谈论如何打造理想人居生活。无论从何种意义上来说，这都是一次弥足珍贵的体验。”此次“共筑理想人居”对话，聚集了来自企业、设计师及媒体领域的优秀代表，代表着不同的圈层及生活方式的交流碰撞。未来，期待通过优质智能家居系统，多方携手筑造理想人居生活。

“云逛展”现场体验 多场景应用呈现理想人居氛围

活动现场，不仅有激动人心的发布仪式、灵感火花四溢的主题对谈，更有主播实地逛展，领略优质家居系统风采。现场，设计进化总经理兼执行总编闫虹携手A.O.史密斯（中国）水系统有限公司资深AI-Link分享官徐苏菁，走进极具科技感、体验感的展台，将A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统的舒适使用体验实时传递给观众。

此次，2021·ISH中国国际供热、舒适家居系统展，吸引了来自德国、意大利等国家的一众企业参展。现场，A.O.史密斯展台人潮涌动，亲自体验A.O.史密斯AI-Link系统的来宾络绎不绝，热度可见一斑。现场，闫虹与徐苏菁带领观众一同参观了A.O.史密斯AI-Link多个场景的应用效果，实地领略了A.O.史密斯AI-Link系统营造的理想人居氛围。

至此，“共筑理想人居”主题对谈活动圆满落下帷幕。“共筑理想人居”，变的是产品设计，不变的是对理想人居环境的永恒追求。未来，期待A.O.史密斯AI-Link冷暖风水专业集成系统在应用中，为广大业主提供最佳居住体验，为理想人居空间赋能。

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A.O.史密斯对话设计大咖 跨界聚力共筑理想人居 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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