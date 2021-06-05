【转型进行时】旅游“新三板”：有颜值更有口碑（下）山西省文旅

原标题：【转型进行时】旅游“新三板”：有颜值更有口碑（下） 来源：山西日报 打造黄河、长城、太行三大板块，就是要把山西的自然资源和历史文化资源，这两大比较优势深度融合，打造国际知名文化旅游目的地，让游客在领略自然之美中，感悟文化之美，陶冶心灵之美，以璀璨文旅之光，照亮转型发展之路。 如今的山西，正在将文旅服务转型发展渗透到方方面面，做强旅游产业，增加旅游收入，用丰富的文化旅游产品供给来满足消费者不同层次的多样化的需求。 旅游消费需求升级 挖掘潜藏经济效益 “桃花花你就红来，杏花花你就白，爬山越岭我寻你来呀，啊格呀呀呆……”位于左权县百里画廊核心地段的泽城村，虽然地处太行山腹地，但是早就成为网红打卡地，听着左权民歌，赏着太行美景，品着红色文化，游人络绎不绝，就因为太行深处有人家。 蜿蜒溪流清澈见底，远近屋舍鳞次栉比，一草一木，一步一景，各具特色的民宿客栈，别有一番风味，吸引了越来越多的游客慕名而来。“之前就听说过这个地方，今天从朔州出来玩，路过这里，感觉挺好，民宿也特别棒。”山西游客李旭岗说。 景美、院也美，泽城村靠山吃山，依托太行绿色资源，现在村里已经有37家各具特色的“太行人家”，让…